Deputados democratas divulgam fotos de ilha luxuosa de Jeffrey Epstein onde teriam ocorridos crimes sexuais

Imagens internas mostram vários quartos e banheiros. Partido Democrata / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Membros do Partido Democrata que integram a Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA divulgaram fotos e vídeos da ilha particular no Caribe que pertencia a Jeffrey Epstein. O bilionário, que morreu em 2019, enfrentava diversas acusações de abuso e crimes sexuais contra meninas e mulheres jovens durante décadas.

As imagens internas mostram vários quartos, banheiros e o que parece ser uma cadeira de dentista em um cômodo, além de um telefone fixo com nomes escritos nos botões de discagem rápida. As fotos externas revelam os jardins de uma propriedade que lembra um resort de luxo, com piscina, palmeiras e um caminho sinuoso com vista para o oceano.

A residência retratada fica na ilha de Little Saint James, parte das Ilhas Virgens dos EUA, um território americano no Caribe.

O caso movimenta a política interna americana já que Donald Trump era amigo próximo de Epstein, inclusive com presentes, fotos e festas em conjunto. Contudo, não há comprovação de quaisquer envolvimento do presidente com os crimes imputados a Epstein.