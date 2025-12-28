De ataques aos muçulmanos a críticas à comunidade LGBT: a aproximação de Brigitte Bardot da extrema direita na França

Brigitte Bardot morreu neste domingo (28) aos 91 anos. - / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A lenda do cinema francês Brigitte Bardot morreu neste domingo (28), aos 91 anos. Com uma carreira gloriosa em frente às telas — a ponto de se tornar uma referência não apenas no cinema francês, mas internacional —, ela foi descrita nos anos 1960 como uma mulher revolucionária para o seu tempo. A autora de clássicos feministas, Simone de Beauvoir, chegou a chamá-la de a "locomotiva da história das mulheres". Após o curto período de estrelato, Bardot retirou-se das telas e tornou-se uma ferrenha defensora da causa animal.

Entretanto, nos últimos anos de vida, a atriz aproximou-se de figuras e discursos da extrema-direita na França, respondendo, inclusive, a processos criminais por discriminação.

Leia Mais Morre Brigitte Bardot, ícone do cinema internacional e defensora da causa animal

Um desses episódios foi sua simpatia pela líder do partido Reagrupamento Nacional, Marine Le Pen, a quem Bardot descreveu como a "Joana D'Arc do século 21". Le Pen homenageou a atriz neste domingo, chamando-a de uma "mulher excepcional e incrivelmente francesa".

Bardot também foi condenada cinco vezes por incitação ao ódio racial devido a ataques à comunidade muçulmana na França. Em uma das ocasiões, uma corte francesa condenou-a ao pagamento de 15 mil euros por descrever os muçulmanos como "uma população que está nos destruindo e destruindo nosso país".