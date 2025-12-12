CPI dos pedágios será instalada na terça-feira; metade dos deputados ainda não foi indicada

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar as propostas do governo do RS para concessão dos blocos 1, 2 e 3 das rodovias estaduais, mais conhecida como CPI dos pedágios, será instalada na próxima terça-feira (16). Porém, nesta sexta-feira (12) é o último dia para que os partidos indiquem seus representantes. Ocorre que, até às 12h, seis dos 12 deputados foram indicados.
Os já nomeados são: do PT, os deputados Miguel Rossetto, Halley Lino Souza e Sofia Cavedon; do Republicanos, o Capitão Martin; do PL, Paparico Bacchi; e do Novo, Felipe Camozatto.
O PP tem direito a indicar dois representantes. O MDB, o PSDB, a União Brasil e o PDT pode indicar um titular cada.
O relator será definido após a instalação da CPI. Até o momento, não há um nome definido.