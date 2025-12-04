Corrida drag de pedalinhos movimenta Parada Livre de Porto Alegre

Esta é a 28ª edição da Parada Livre de Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com uma corrida drag de pedalinhos, mais de 40 artistas na programação e a primeira edição da Marcha Trans, o Parque da Redenção receberá no domingo (7) a 28ª edição da Parada Livre de Porto Alegre. O evento, que tem como tema “Revolte-se! Parada é Protesto”, visa reunir a comunidade LGBTI+ da Capital.

A Parada Livre é organizada por cerca de 20 coletivos e movimentos LGBTI+, com expectativa de reunir mais de 90 mil pessoas ao longo do dia.

A programação contará com 45 artistas, apresentando números de drag, música, poesia e performances. Além das atrações culturais, organizações da sociedade civil e serviços públicos oferecerão ações de promoção de saúde, acolhimento e orientação. A tradicional passeata está marcada para as 15h, acompanhada por oito trios elétricos que percorrerão o entorno do parque.

Novidades na programação

Uma das principais atrações desta edição é a realização da 1ª Marcha Trans de Porto Alegre. As atividades começam ainda na sexta-feira (5), com abertura do evento na Casa de Cultura Mário Quintana e exibição do curta Xicas e performances. No sábado (6), a programação segue na Ponte dos Açorianos, com rodas de conversa, ações educativas, atividades comunitárias e intervenções artísticas, encerrando com um cortejo até o Gasômetro. No domingo (7), a Marcha integra a programação principal com oficinas, ações culturais e a caminhada que abrirá a passeata da Parada.

Antes da abertura oficial da Parada, às 10h, o lago da Redenção receberá a segunda edição da corrida drag de pedalinhos. Na disputa performática, drag queens pedalam pelo título de Rainha do Pedalinho. Esta é a segunda edição da corrida. A primeira ocorreu em 2017.

Reconhecimento