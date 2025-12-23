Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta terça-feira para discutir crise entre EUA e Venezuela

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) se reunirá nesta terça-feira (23), às 17 horas, para discutir a crise entre Venezuela e Estados Unidos.
A reunião ocorrerá a pedido da Venezuela que, na última quarta-feira (17), já havia solicitado ao Conselho de Segurança que se reunisse para discutir o que chamou de "agressão contínua dos Estados Unidos". O encontro conta com o apoio da Rússia, principal aliada internacional do governo venezuelano, e da China.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que Moscou expressa “pleno apoio e solidariedade” à liderança venezuelana. Concomitantemente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou nesta segunda-feira (22) que “a China se opõe a sanções unilaterais sem base legal ou autorização do Conselho de Segurança da ONU e a qualquer ação que fira a soberania e a segurança de outros países”.
Também na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que seria “inteligente” que Nicolás Maduro deixar o poder, após 12 anos no comando do país. Maduro reagiu poucas horas depois, afirmando que Trump estaria “melhor ocupado” cuidando dos problemas internos dos EUA.