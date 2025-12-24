Como será a nova classe de navios de guerra dos EUA que levará o nome de Trump

Trump anunciou a nova frota na última segunda-feira (22). ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em meio à escalada das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, o presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta semana a construção de uma nova classe de navios de guerra que levará o seu nome.

Cada embarcação pesará entre 30 mil e 40 mil toneladas. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A chamada "Classe Trump" será, segundo o republicano, superior em termos de capacidade de combate às embarcações anteriores e substituirá o que ele descreveu como uma frota "velha, cansada e obsoleta".

— Eles ajudarão a manter a supremacia militar americana, revitalizar a indústria naval do país e inspirar medo nos inimigos dos Estados Unidos em todo o mundo — disse Trump na segunda-feira (22).

Mas como serão as novas embarcações?

Os novos aparatos militares serão equipados com canhões e mísseis de última geração, armas hipersônicas, canhões eletromagnéticos, mísseis de cruzeiro e os "lasers mais sofisticados do mundo".

Cada embarcação pesará entre 30 mil e 40 mil toneladas e, segundo Trump, será controlada por inteligência artificial. Inicialmente, a Marinha americana construirá dois navios da "Classe Trump", seguidos por mais oito. A previsão do presidente é chegar a um total de 20 a 25 unidades, produzidas integralmente em território americano.