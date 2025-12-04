Como o Cavalo Caramelo está ajudando a reconstruir escolas atingidas pela enchente

Linha de brinquedos inspiradas no Cavalo Caramelo. We Toys / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Atingida pela enchente de maio de 2024, a Escola Estadual Oswaldo Vergara, no bairro Farrapos, em Porto Alegre, ganhou um novo laboratório de informática com os recursos arrecadados com a linha de brinquedos inspirada em um dos símbolos da enchente de 2024 no RS: o Cavalo Caramelo.

Pelúcia de um dos símbolos da enchente do RS. We Toys / Divulgação

Os valores arrecadados por meio do projeto social da empresa We Toys possibilitaram a revitalização do espaço, que recebeu mobiliário novo, pintura e infraestrutura para o uso dos Chromebooks do governo do Estado e poderá beneficiar 389 alunos.

Durante todo o ano, a We Toys destinou mais de R$ 600 mil integralmente à recuperação de escolas afetadas. Outras duas instituições foram contempladas pela campanha: a Escola General Souza Doca, em Muçum, e a Escola Eldorado do Sul, na cidade homônima.

Leia Mais Trabalho do Médicos Sem Fronteiras nas enchentes do RS é destaque em revista internacional de medicina

A linha inclui o cavalinho de pelúcia, um quebra-cabeça e o livro infantil O Conto do Cavalo Caramelo, disponíveis no site oficial da loja. A pelúcia, por exemplo, custa R$ 129,90.