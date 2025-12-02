Como foi o encontro entre Jorge Messias e a alta cúpula da Igreja Católica

Cardeal dom Jaime Spengler participou do encontro virtualmente. @cnbbnacional / Reprodução Instagram

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Esperando a sabatina no Senado que decidirá sobre a nomeação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União visitou, na semana passada, a sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

De acordo com o arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da CNBB, dom Jaime Spengler, o encontro já estava agendado antes mesmo da indicação pelo presidente Lula, e o foco era tratar de questões internas da AGU com a CNBB. No entanto, o assunto também foi discutido.

— A nossa relação com o Supremo sempre foi marcada pela institucionalidade. A CNBB sempre cuidou para manter as relações com as instituições da República — afirmou o cardeal à coluna, que participou do encontro de forma remota.

Questionado sobre a possível nomeação de Messias ao STF, dom Jaime relatou que o advogado-geral expressou alegria com a indicação e declarou estar se preparando para a sabatina. O presidente da CNBB também destacou que Messias sempre foi colaborativo e prestativo com a entidade.