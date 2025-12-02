Como foi o encontro entre Jorge Messias e a alta cúpula da Igreja Católica

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Esperando a sabatina no Senado que decidirá sobre a nomeação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União visitou, na semana passada, a sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
De acordo com o arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da CNBB, dom Jaime Spengler, o encontro já estava agendado antes mesmo da indicação pelo presidente Lula, e o foco era tratar de questões internas da AGU com a CNBB. No entanto, o assunto também foi discutido.
— A nossa relação com o Supremo sempre foi marcada pela institucionalidade. A CNBB sempre cuidou para manter as relações com as instituições da República — afirmou o cardeal à coluna, que participou do encontro de forma remota.
Questionado sobre a possível nomeação de Messias ao STF, dom Jaime relatou que o advogado-geral expressou alegria com a indicação e declarou estar se preparando para a sabatina. O presidente da CNBB também destacou que Messias sempre foi colaborativo e prestativo com a entidade.
Estiveram presentes no encontro o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da Conferência, dom Ricardo Hoepers; o subsecretário-adjunto geral da CNBB, padre Leandro Megeto; o assessor de Relações Institucionais e Governamentais da CNBB, frei Jorge Luiz Soares da Silva; e o assessor jurídico Hugo Cysneiros, além de assessores do advogado-geral da União.