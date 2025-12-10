Como fazer a gestão de uma empresa em momentos de incerteza; assista ao videocast

Desenvolvimento econômico, inovação, gestão de pessoas, governança, sustentabilidade e diversidade.

Leia Mais Vem aí um videocast sobre governança para quem decide

Como equilibrar, no dia a dia, esses princípios e tarefas tão importantes, especialmente em um momento decisivo para o Rio Grande do Sul, após a enchente de 2024?

Esse é o tema do videocast "Governança Pra Quem Decide", que já está no ar no YouTube de GZH.

O projeto integra a fase atual do movimento "Pra cima, Rio Grande" e foi cocriado ao lado de Marcopolo, Aegea e Be8, empresas parceiras desta nova fase do projeto.

Serão seis episódios no total, cada bimestre. No primeiro os convidados são Fabiano Dallazen, diretor de Relações Institucionais da Corsan/Aegea Regional Sul, Sidnei Vargas da Silva, gerente executivo comercial da Marcopolo, e Ricardo Reckziegel, diretor comercial da Be8.