Com pesquisadores do Uruguai, Argentina e Itália, encontro na Unilasalle promove debate sobre soluções para enchentes

Enchente de 2024 atingiu as principais cidades da Região Metropolitana. Duda Fortes / Agencia RBS

A Universidade La Salle-RS reunirá pesquisadores do Uruguai, Argentina, Itália e do Brasil para debater o enfrentamento de enchentes e demais eventos extremos. O I Encontro de Pesquisadores dos Projetos de Pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) ocorre de segunda (15) a quarta-feira (17) em Canoas.

Os estudos selecionados no edital emergencial surgiram a partir da urgência climática vivida no Estado, especialmente após as enchentes ao longo dos últimos anos. A proposta do encontro é apresentar resultados parciais, promover colaboração, aproximar academia e sociedade e contribuir para políticas públicas de prevenção, mitigação e reconstrução.

Entre os destaques, estão o presidente do CNPq, Olival Freire; a coordenadora da Área do Direito na CAPES, Flaviane Barros; a secretária de Ciência e Tecnologia do RS, Simone Stülp; e o presidente da Fapergs, Odir Antônio Dellagostin. No plano internacional, estarão presentes a diretora do Departamento de Pesquisa do Mercosul, Patrícia Gainza; os professores Enrica Tassoni e Giancarlo Corsi, da Università di Modena-Reggio Emília (Bologna, Itália); e o pesquisador argentino Matías Scavuzzo.