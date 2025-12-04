Casa histórica da Cidade Baixa vai se tornar espaço para debates de pautas feministas e atrações culturais

As artistas Ana Scarceli e Brenda Klein estão responsáveis pela pintura do espaço. Cris Ely / Divulgação

Uma casa histórica da Cidade Baixa, em Porto Alegre, será transformada a partir de sábado (6) em um espaço de arte, cultura e comunicação voltado para a pauta feminista e de luta de gênero. A Casa MEL contará com clubes de leitura, oficinas, debates, encontros e atrações artísticas que têm a mulher como foco central.

O espaço faz parte do movimento Mulheres em Luta (MEL) e ficará na Rua José do Patrocínio, 698. A inauguração oficial ocorre das 19h às 22h. A Casa é idealizada pela ex-deputada federal Manuela d'Ávila e realizada pelo Instituto E Se Fosse Você?. O local também vai abrigar a biblioteca comunitária em homenagem a autora brasileira Lélia Gonzalez.

O local esteve no centro de uma polêmica durante as eleições de 2024, quando foi reproduzida uma imagem do prefeito Sebastião Melo parcialmente submersa pela enchente. Durante a campanha do Oscar, o local contou com um grafite da atriz Fernanda Torres, pela atuação no filme Ainda Estou Aqui. Agora, o local está sendo pintado por duas artistas gaúchas.

O lançamento do espaço faz parte da programação da primeira edição do Festival Mulheres em Luta – RS (MEL-RS), um encontro que ocorre entre sexta e sábado. O festival, que já ocorreu nacionalmente, propõe discutir ações de combate à violência contra a mulher e aos feminicídios.

A iniciativa contará com atividades espalhadas pela UFRGS, Centro Histórico, Cidade Baixa, Assembleia Legislativa do RS e na Praça da Matriz.

Programação

Na sexta-feira, o evento contará com o debate “Do ódio digital aos feminicídios”, reunindo Manuela d'Ávila, Marcia Tiburi, Monica Benício e Fernanda Melchiona, com mediação de Grazi Oliveira. A mesa busca debater discursos de ódio, perseguições virtuais e violência política de gênero.

A programação da sexta-feira também inclui o debate “Mulheres na ciência: desafios e potencialidades”, com o lançamento da Revista Mandaçaia, do Instituto E Se Fosse Você?, em parceria com a Rede Própolis. Ainda na sexta, ocorre o Encontro das Parlamentares, que discutirá violência política de gênero, ataques em rede, cassações de mandato e feminicídios.