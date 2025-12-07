Caminhada contra o feminicídio reúne milhares de pessoas pelas ruas de Porto Alegre

Ato iniciou no Centro Histórico, ao lado da Praça da Matriz. Cris Leite / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O fim de semana teve, em diversas capitais e grandes cidades, manifestações para protestar contra o aumento do número de feminicídio no país.

Em Porto Alegre, a Caminhada pela Vida das Mulheres, ato organizado pelo instituto E Se Fosse Você?, reuniu, de acordo com a organização, mais de três mil pessoas no sábado (6), em uma marcha que percorreu ruas do Centro Histórico e da Cidade Baixa. O evento marcou o encerramento do Festival Mulheres em Luta – RS (MEL-RS) e a inauguração da Casa MEL.