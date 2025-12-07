Caminhada contra o feminicídio reúne milhares de pessoas pelas ruas de Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O fim de semana teve, em diversas capitais e grandes cidades, manifestações para protestar contra o aumento do número de feminicídio no país.
Em Porto Alegre, a Caminhada pela Vida das Mulheres, ato organizado pelo instituto E Se Fosse Você?, reuniu, de acordo com a organização, mais de três mil pessoas no sábado (6), em uma marcha que percorreu ruas do Centro Histórico e da Cidade Baixa. O evento marcou o encerramento do Festival Mulheres em Luta – RS (MEL-RS) e a inauguração da Casa MEL.
Um dos pontos fortes do ato foi uma encenação em que mais de 40 mulheres carregaram sapatos que representavam vítimas de feminicídio no RS. As participantes diziam os nomes das vítimas, que eram repetidos em coro pelo público presente. Em outro momento, elas escreveram nomes no chão, ao lado dos sapatos. Entre as pautas, os manifestantes pediram mais atenção do Estado às vítimas de violência de gênero.