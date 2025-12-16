Brasil é condenado pela Corte Interamericana por violações na ditadura militar

Repressão durante a ditadura militar em Porto Alegre. ZH, Banco de Dados

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Brasil foi notificado, na última quinta-feira (11), de uma nova sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) que reconhece a responsabilidade internacional do país por graves violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar (1964–1985).

A decisão refere-se ao Caso Leite, Peres Crispim e outros vs. Brasil e envolve práticas como detenção arbitrária, tortura, execução extrajudicial e a ausência de investigação e punição dos responsáveis.

Na sentença, datada de 4 de julho de 2025, a CorteIDH declarou que o Estado brasileiro falhou em investigar adequadamente e aplicou indevidamente a prescrição em relação à detenção, tortura e execução de Eduardo Collen Leite. Além disso, não atuou de forma oportuna e efetiva na apuração das violações sofridas por Denise Peres Crispim, inclusive durante sua gravidez.

Na decisão, a Corte Interamericana concluiu que os fatos analisados configuram crimes contra a humanidade. O Tribunal reafirmou que esse tipo de crime é imprescritível à luz do Direito Internacional e que o Estado tem o dever permanente de investigar, processar e, se for o caso, sancionar os responsáveis. A CorteIDH também reconheceu a violação dos direitos à integridade pessoal, às garantias judiciais, à proteção judicial e ao direito à verdade das vítimas.

Como medidas de reparação, a Corte Interamericana determinou, entre outras providências, que o Estado brasileiro:

realize investigações penais efetivas sobre a tortura e execução de Eduardo Collen Leite e sobre a tortura de Denise Peres Crispim;

promova a busca sistemática pelos restos mortais de Eduardo Collen Leite;

realize um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional;

publique e difunda amplamente a sentença;

adote medidas para assegurar, sem exceções, a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade;

efetue o pagamento de indenizações às vítimas e seus familiares.

Conheça os casos

Eduardo Collen Leite e Denise Peres Crispim se conheceram em agosto de 1969 e participaram de organizações políticas de oposição à ditadura militar. Em julho de 1970, Denise Peres Crispim, grávida de seis meses, foi detida sob acusação de subversão e terrorismo. Sob custódia estatal, foi interrogada e submetida a torturas entre julho e agosto daquele ano.

Leia Mais Mapa do governo federal mostra três locais históricos da ditadura militar no RS

Eduardo Collen Leite também foi detido por agentes do Estado, permanecendo sob custódia por mais de três meses e sendo submetido a torturas. De acordo com informações da Comissão Nacional da Verdade, ele foi torturado durante 109 dias. Em 8 de dezembro de 1970, foi divulgada a versão oficial de que sua morte teria ocorrido em um suposto confronto armado.