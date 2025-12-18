Boicote francês a acordo Mercosul-União Europeia mela "noivado" entre Lula e Macron

Embaixada da França comemorou parceria entre os dois países com foto no Dia dos Namorados. @franceaubresil / Reprodução

Quem diria: Emmanuel Macron, o líder internacional favorito de Lula, com quem costuma andar de braços dados em fóruns globais, como em Belém, virou, junto com Giorgia Meloni, o principal algoz a entravar a consolidação do acordo Mercosul-União Europeia.

Nesta quarta-feira (17), o presidente francês praticamente colocou a pá de cal nos planos de Lula de assinar o tratado durante a cúpula do bloco sul-americano, no sábado (20). Macron disse que seu país não apoiará o acordo comercial sem outras salvaguardas para seus agricultores. As contas não fecham, afirmou.

O noivado melou. Não chegou a casamento. Mas por quê? Ora, parafraseando a máxima de James Carville transformada em clichê: "É a economia, estúpido!".

Agricultores e pecuaristas europeus temem perder espaço com o livre comércio dos alimentos do Mercosul, principalmente dos brasileiros. Isso porque a mercadoria do Brasil passaria a ser mais competitiva devido à alta produtividade do país e por ter um menor custo de produção na comparação com o europeu.

Também não é de hoje que os franceses travestem o protecionismo como defesa ambiental. Dizem que a produção de alimentos no Mercosul não segue os mesmos padrões ambientais, sociais e sanitários exigidos na Europa. E que o acordo comercial aceleraria o desmatamento na Amazônia e abriria caminho para a entrada de agrotóxicos atualmente proibidos no bloco europeu.