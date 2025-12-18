"Barack Hussein" e "Joe Biden, o Sonolento": Trump instala placas com insultos a ex-presidentes 

Galeria fica próxima do Salão Oval da presidência. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Durante seu segundo mandato à frente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump tem feito alterações significativas dentro da Casa Branca. Uma delas foi a criação de uma espécie de "hall da fama", ou seja, uma galeria com as fotos dos ex-presidentes americanos próximas ao Salão Oval.

Anteriormente, ele já havia substituído a foto do ex-presidente Joe Biden, seu sucessor, pela imagem de um auto-pen — uma caneta automática —, equipamento que Trump acusa o democrata de ter usado para assinar decisões importantes durante seu mandato.

O mais recente feito do republicano foi instalar placas com comentários embaixo das fotos de seus antecessores.

Duas chamam a atenção em especial: na placa abaixo da foto de Barack Obama, primeiro presidente negro dos EUA, o texto o descreve como "uma das figuras políticas mais divisórias da história". A placa ainda o chama de "Barack Hussein Obama", expressão repetidamente usada por Trump no passado para alimentar teorias conspiratórias sobre a origem do ex-presidente.

Já no caso de seu antecessor, a placa diz: "Joe Biden, o Sonolento (Sleepy Joe), foi de longe o pior presidente da história dos Estados Unidos" e repete a alegação, sem comprovação, de que a eleição presidencial de 2020 teria sido fraudada. Também afirma que Biden permitiu a entrada de milhões de imigrantes ilegais em território americano.

Bill Clinton não ficou de fora dos comentários ácidos do ex-presidente. A placa reconhece sua "excelente gestão econômica", mas menciona escândalos de seu governo e destaca a derrota de Hillary Clinton para Trump em 2016.