Apesar da indefinição de prazos, otimismo para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia

Presidentes Volodimir Zelensky e Donald Trump. JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, realizado neste domingo (28), demonstrou otimismo de ambos os lados na busca por um cessar-fogo na guerra com a Rússia, conflito que já se estende por quase quatro anos no Leste Europeu. Os dois afirmaram que as negociações avançaram, embora tenham reconhecido que ainda não há um entendimento fechado entre as partes. Novas reuniões entre interlocutores ucranianos e americanos estão sendo organizadas para os próximos dias.

– Eu acredito que essa guerra vá acabar. Os dois lados querem que essa paz seja alcançada – disse Trump a jornalistas ainda no início do encontro.

A reunião tratou de um plano de 20 pontos (originalmente 28) para o fim da guerra, apresentado na última semana. Entre os pontos principais, destacam-se: a soberania da Ucrânia; acordos de não agressão; garantias sólidas de segurança; a adesão da Ucrânia à União Europeia; a criação de fundos para a recuperação econômica e, principalmente, um cessar-fogo total.

O professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador de Harvard, Vitelio Brustolin, destaca que um dos pontos centrais do encontro deste domingo referiu-se às garantias de segurança para Kiev:

– O principal resultado é o compromisso de garantias de segurança dos Estados Unidos, porque a Europa já tinha caminhado nesse sentido. Com garantias sólidas, previstas em lei, isso se torna equivalente ao ingresso da Ucrânia na OTAN. Se ela for novamente agredida pela Rússia, esses países ficam obrigados a defendê-la – explicou à coluna.

Leia Mais Trump quer colocar o seu nome em tudo

Contudo, o plano ainda enfrenta divergências entre o líder de Kiev e o presidente russo, Vladimir Putin, principalmente no que tange à questão territorial, que ainda não foi resolvida.

– A Carta da ONU proíbe a anexação de território pela força. A Rússia já ocupa a Crimeia desde 2014 e a Europa vê os movimentos de Putin de forma similar aos de Hitler em 1938 – comentou Brustolin. – Existem dúvidas, por exemplo, sobre como a Rússia poderia levantar “bandeiras falsas”. As garantias de segurança preveem que nenhum lado pode agredir o outro; se a Ucrânia agredir a Rússia, ela perderia essas garantias. A Rússia poderia, então, promover ataques falsos e creditá-los à Ucrânia para recomeçar a guerra daqui a algum tempo.

Esperança e prazos

Os dois presidentes mostraram-se esperançosos quanto ao fim do conflito. Zelensky afirmou que a “Ucrânia está pronta para a paz”, enquanto Donald Trump acredita em um desfecho célere. Mesmo sem cravar datas, o americano afirmou: “Podemos fechar o acordo em algumas semanas”.

Para Brustolin, no entanto, é difícil estimar um cronograma:

– É possível, mas improvável que isso seja resolvido em algumas semanas. O próprio Zelensky pontuou que, para discutir questões territoriais, é preciso organizar um referendo. Isso demanda infraestrutura e tempo. Zelensky já sinaliza que as respostas não serão rápidas e, sem um cessar-fogo imediato, as hostilidades continuarão na prática.

A “bola da vez”, no entanto, fica com a Rússia aceitar o plano.