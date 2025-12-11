Ana Terra, Capitão Rodrigo, Pedro Missioneiro ou Bibiana Cambará? Últimos dias para escolher seu personagem favorito de "O Tempo e o Vento"

Urna eletrônica como votação simulada no Memorial da Assembleia. Lucas Kloss / Assembleia Legislativa/Divulgação

Na próxima quarta-feira (17), os gaúchos conhecerão o resultado de uma votação inédita realizada ao longo do pela Assembleia Legislativa. Para marcar os 120 anos de Erico Verissimo e os 190 anos da Casa, uma urna eletrônica foi disponibilizada ao público que visita o prédio do Memorial. Nela, aparecem os nomes dos principais personagens de “O Tempo e o Vento”.

Os nomes que aparecem na urna eletrônica são: Ana Terra, Capitão Rodrigo, Pedro Missioneiro e Bibiana Cambará.