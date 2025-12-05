Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Relações bilaterais
Notícia

"Ambos os países estão comprometidos em encontrar soluções", diz Jason Green, cônsul-geral dos EUA em Porto Alegre sobre a crise tarifária

Diplomata conversou com a coluna sobre cooperação nas áreas de inovação e segurança, a questão dos vistos e sua experiência no Rio Grande do Sul

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS