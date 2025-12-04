Amante de vinho, aventureiro, religioso... que tipo de turista internacional escolhe o RS

Apreciadores de vinho são um dos grupos identificados como viajantes que procuram o território gaúcho. Anahís Vargas / Agencia RBS

Se você fosse um turista estrangeiro, por que escolheria o Rio Grande do Sul como destino? Vinhos? Passeios em parques temáticos? Locais religiosos?

Um robusto trabalho apresentado pelo governo do Estado, que traçou um plano tático para desenvolver o turismo gaúcho, desenhou os tipos de viajantes internacional que vêm ao RS.

O plano foi desenvolvido pela consultoria Promo Marketing Inteligente e pelo Sebrae/RS, em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo, InvestRS e Transforma RS.

Leia Mais RS irá se apresentar na COP30 como protagonista da transição energética em busca de investimentos sustentáveis

O Estado é o primeiro a construir um plano tático detalhado a partir do Plano Brasis, apresentado pela Embratur em julho de 2025, e a estabelecer, pela primeira vez em sua história, uma estratégia internacional de turismo com objetivos, metas e mercados claramente definidos.

Leia Mais Em evento em São Paulo, InvestRS inaugura escritório no coração financeiro do país

O plano identificou oito perfis (personas) de turistas internacionais com maior potencial para o Rio Grande do Sul:

1. Viajante de Entretenimento e Parques Temáticos – Famílias e grupos que buscam lazer e experiências memoráveis em parques e atrações.

2. Amante do Vinho e da Gastronomia – Apreciadores de enoturismo, experiências gastronômicas sofisticadas e cultura do vinho.

3. Turista de Natureza e Aventura – Público ativo interessado em ecoturismo, trilhas, cânions e paisagens naturais singulares.

4. Turista de Inverno e Montanha – Visitantes em busca de clima frio, hospitalidade serrana, gastronomia de inverno e bem-estar.

5. Turista Religioso e de Fé – Motivados por espiritualidade, patrimônio histórico-religioso e turismo cultural.

6. Viajante de Luxo e Bem-Estar – Público de alta renda que valoriza experiências exclusivas, resorts de alto padrão e serviços sofisticados.

7. Explorador Cultural Europeu – Interessados em patrimônio histórico, arte, cultura e experiências autênticas com identidade local.