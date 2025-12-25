A três meses das eleições, Peru bate recorde de 34 candidatos à presidência

Apresentação das cédulas eleitorais de 2026. ONPE Oficial / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O órgão eleitoral do Peru atualizou nesta quarta-feira (24) o número de candidatos oficialmente registrados para a disputa presidencial de 2026, revelando um cenário de 34 nomes na disputa. O volume de competidores é recorde, superando significativamente o pleito de 2021, que contou com 18 concorrentes. Os peruanos irão às urnas no dia 12 de abril e, caso nenhum candidato alcance a maioria necessária, o segundo turno já está previsto para ocorrer em 7 de junho.

Entre os nomes que buscam a presidência, figuram personalidades de perfis variados que refletem a atual polarização do país. Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori — falecido em 2024 —, tenta o cargo pela quarta vez após três derrotas consecutivas no segundo turno. Ela divide as atenções com figuras como o ex-prefeito de direita de Lima, Rafael López Aliaga, conhecido como “Porky”, e o líder do partido marxista Peru Libre, Vladimir Cerrón, que atualmente é foragido da justiça. A lista inclui ainda nomes vindos do entretenimento e do esporte, como o comediante Carlos Álvarez e o ex-goleiro George Forsyth, além de Mario Vizcarra, irmão do ex-presidente Martín Vizcarra.

Apesar do anúncio oficial, a lista final de candidatos ainda pode sofrer alterações e cortes até a data da votação. Isso ocorre porque o sistema eleitoral peruano permite que qualquer cidadão apresente impugnações contra as candidaturas, alegando o descumprimento de requisitos legais ou impedimentos jurídicos. Somente após a análise de todos os recursos é que o órgão eleitoral publicará a relação definitiva dos nomes que estarão nas cédulas em março.

Em outubro, Dina Boluarte foi destituída do cargo de presidente após o Congresso aprovar sua queda em uma sessão histórica. A decisão foi aprovada por unanimidade, depois que os parlamentares convocaram a chefe de Estado para apresentar uma defesa, o que ela não fez, por considerar o processo inconstitucional. O atual presidente é José Jeri, que presidia o Congresso.