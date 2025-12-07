"A sociedade normalizou que mulheres são assassinadas, morrem porque homens matam", diz Monica Benicio, viúva de Marielle Franco

Monica Benicio esteve em Porto Alegre neste fim de semana. Mariana Moraes / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Vereadora de segundo mandato pelo PSOL do Rio de Janeiro e referência na luta contra a violência política de gênero, Monica Benicio, viúva de Marielle Franco — ex-vereadora assassinada em 2018 —, esteve durante o fim de semana em Porto Alegre para a inauguração da Casa MEL, além de participar de eventos na capital gaúcha em prol da luta contra o aumento de casos de feminicídio no país. Ela conversou com a coluna.

Na sexta-feira (5), o STF marcou o julgamento dos acusados do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O que isso representa para vocês?

É uma expectativa muito grande. São quase oito anos. Na verdade, estamos chegando ao final do ano, que, por si só, também são datas mais difíceis emocionalmente, com essas festividades; então acaba que esse lugar da saudade se confunde também com esse lugar da expectativa quando sai a notícia. Porque o fato de não termos essa resposta plena, que é uma justiça necessária para a democracia, enquanto todo o simbolismo que esse caso representa, traz a expectativa de que talvez se encerre um ciclo, um ciclo que tem uma dor, que é uma ferida sempre aberta. É claro que toda espécie de luto vai deixar uma ferida ali que, por si só, já tem uma cicatrização difícil. Mas, no caso da Marielle e do Anderson, essa não resposta faz com que precisemos ficar revisitando essa dor constantemente. Acho que a expectativa é de que vejamos essa justiça, que tanto foi buscada ao longo desses sete anos, se concretizar, fechando esse ciclo.

Leia Mais Flávio Dino marca julgamento dos réus do caso Marielle no STF

Na sua visão, o que seria justiça nesse julgamento?

Eu digo, já há muito tempo, que a única justiça possível nessa história seria não precisarmos estar falando dela. O justo seria ter Marielle e Anderson vivos numa sociedade que respeita e valoriza tudo aquilo que a Marielle representava enquanto defensora de direitos humanos, enquanto corpo de uma mulher, uma mulher negra, favelada, LGBT, enfim. Mas, não sendo isso possível, o Brasil é um dos países que mais mata defensoras e defensores de direitos humanos no mundo e menos responde por esses casos. Esse caso se torna emblemático justamente porque traz a possibilidade de darmos outra mensagem para a sociedade. Os assassinos da Marielle foram os que estão sendo acusados de serem os mandantes, três homens de cargos políticos muito poderosos, sendo os irmãos Brazão e o Rivaldo Barbosa, que à época chefiava a polícia. O homem que deveria estar conduzindo as investigações, cuidando para que isso fosse célere e seguro, era um dos que ajudou a tramar o plano da morte dela. O caso da Marielle revela algo que é muito Rio de Janeiro, mas que também é Brasil: a relação entre a política, a polícia e a milícia. A resposta para esse caso, a elucidação plena do ponto de vista jurídico, é uma mensagem de que não vamos mais permitir que esse tipo de atrocidade, esse tipo de violência exista. Ou não podemos chamar de Estado Democrático de Direito. A mensagem que passamos para a sociedade é que esse tipo de ação não será mais permitido. Porque a “não-resposta”, ao longo desses sete anos, alimenta a certeza da impunidade que os algozes, que os assassinos tinham quando tramaram o crime. Era tanto poder político que havia a segurança de que poderiam assassinar e executar uma parlamentar, numa das principais capitais do mundo, na certeza da impunidade. A resposta jurídica para isso, a condenação dos mandantes, é fundamental para que digamos que esse tipo de barbárie não cabe na democracia.

Principais bandeiras de Mônica é o respeito a comunidade LGBT. Mariana Moraes / Divulgação

Quando olhamos para a pauta da violência política de gênero, de 2018 até hoje, o que você avalia que mudou?

Acho que, de maneira geral, tivemos avanços, considerando a organização das mulheres e do movimento feminista como um todo, e da ousadia das mulheres se colocando mais na política, disputando mais os espaços de poder. Mas, na contramão disso, existe também a escalada da violência. A violência política de gênero é até um pouco redundante, porque a violência política é de gênero. E o que temos visto agora, por exemplo, com toda essa manifestação pelo fim do feminicídio, dada a escalada da violência que tem acontecido, é que o Brasil, nos últimos cinco anos, continua aumentando os números de feminicídio e de violência contra as mulheres. Estamos falando de um país que admite que quatro mulheres morram por dia, que sejam assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Então, existe uma escalada da violência. Existe uma banalização, por certa parte da sociedade, quanto a isso. Mas também existem mulheres se articulando para dizer “basta”. E acho que esse momento que temos atravessado, especificamente agora, neste fim de semana, com a chamada para esses atos e toda mobilização que tem acontecido, pode ser um ponto de virada para esse “basta” se concretizar. Porque a segurança das mulheres é uma responsabilidade de toda a sociedade. Mas isso não é visto e não é tratado com o devido respeito ou responsabilidade que deveria ter, principalmente pelo Estado.

Leia Mais Casa histórica da Cidade Baixa vai se tornar espaço para debates de pautas feministas e atrações culturais

E por que não é tratado? O que talvez deveria mudar para que fosse mais tratado?

A queda do patriarcado resolveria isso. Mas, enquanto entendemos o tamanho do desafio que está posto, o que estamos reivindicando? Viver. O direito básico de existir. A sociedade normalizou algo: mulheres são assassinadas, mulheres morrem porque homens matam. Ponto. E criou-se uma naturalização disso. Hoje, tratar da violência de um homem não é um lugar de exceção. Um homem que comete feminicídio não é um monstro ou um sujeito que “deu errado”. Pelo contrário: ele é um filho saudável do patriarcado. Ele é um produto natural do patriarcado, que cria a nossa sociedade educando os nossos meninos a olharem as mulheres como objetos, como lugar de domínio, como lugar de cuidado obrigatório de si mesmos. O mais urgente é que consigamos inverter essa lógica. Aumentar a pena, aumentar as leis existe alguma efetividade nisso. Mas isso não é suficiente, porque temos visto o endurecimento das leis quanto a isso e, mesmo assim, não vemos os números diminuírem. Temos um problema estrutural, e esse problema está na base. Então, falar da educação, de como estamos educando as nossas crianças — nossos meninos, nossas meninas — já na primeira infância, é fundamental. Inclusive o modelo de família. Porque o que vemos dentro de casa é o que vamos espelhar para o mundo. A naturalização desse lugar de “homens são violentos, homens são dominadores e mulheres são submissas” faz com que a reprodução de uma sociedade que olha para as mulheres como corpo descartável continue caminhando. Inverter essa lógica é o mais urgente.

Ano que vem temos eleições. Como engajar essa pauta em 2026?

A internet hoje, para o bem e para o mal, é uma ferramenta muito potente. Só que o Brasil é um país construído dentro de uma lógica em que vamos aprendendo que todo político é corrupto. “O Brasil é um país da corrupção. A política não tem jeito.” A reprodução desse discurso é um modelo muito eficiente para afastar a população de querer discutir sobre os espaços políticos. E isso, por si só, é uma ferramenta muito perigosa para a manutenção dessa política que aí está. Eu sempre faço palestras com jovens e digo: “Olha, você pode não gostar da política, pode não querer incidir sobre ela, mas ela não vai abrir mão de incidir sobre você, sobre a sua vida”. Ela está no preço do pão, no preço do gás, na qualidade do ensino da sua escola. Ela vai estar em tudo. Acho que hoje, estudar muito bem em quem se vai votar, e as redes sociais são ferramentas poderosas para isso, analisar as pautas, o que o seu candidato ou candidata está defendendo, é fundamental. Porque, inclusive, a própria internet e os meios de comunicação vão te dar a oportunidade de cobrar aquilo que estava sendo prometido na campanha. Acho que isso teria que ser melhor aproveitado na política. O Brasil é um país conservador, e precisamos lidar com isso. Não dá para dizer hoje, com os resultados eleitorais que tivemos recentemente, que estamos caminhando para um país superprogressista. Isso não é verdade. Acho que a questão é: por que estamos falhando em construir um país que tenha um olhar mais progressista e, ao invés disso, estamos construindo, principalmente com a nossa juventude, que os dados mostram estar cada vez mais à direita? A direita está conseguindo dialogar com os jovens de maneira mais eficiente do que a esquerda tem feito.

Então, hoje, usar as ferramentas para observarmos quem são os candidatos, verificar as fontes, isso é muito importante em um país que é recordista em fake news. É uma ferramenta que podemos utilizar para ver o que o seu representante tem em comum com você, o que você acredita que ele deve estar lá defendendo e, enfim, depois cobrar isso. Temos um Congresso muito conservador, e Câmaras Brasil afora muito conservadoras. Uma das razões de eu ter vindo a Porto Alegre é que participei do MEL (Movimento Mulheres Em Luta) em vários estados. E a Manuela D’Ávila, que é a mulher que organiza esse movimento, é uma das pessoas que, hoje, para mim, são das maiores referências na política, no combate, inclusive, à violência de gênero. Então, observar esses quadros e quem esses quadros estão indicando são maneiras de você conseguir colocar um voto mais seguro em relação ao que acredita e, depois, enfim, cobrar o posicionamento dos seus representantes.

Em 2020 começou a sua atuação política. Das pautas que a Marielle colocava em prática no mandato dela, o que você carrega de legado para a sua atuação política?

Primeiro, eu queria fazer uma correção: eu não olho para a política como um lugar de carreira. Eu sou arquiteta urbanista de formação e sempre digo que eu estou vereadora, não sou vereadora. E isso é importante, porque a política é um lugar que exige muito sacrifício da vida pessoal e também muita responsabilidade com o que você está fazendo ali enquanto representante. Para mim, mandatos servem para vocalizar pautas dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada. Meu mandato começa em 2021 e era muito natural que fosse uma continuidade desse legado da Marielle. Defendo sempre que legado não é só o que se deixa, mas principalmente o que se leva adiante. No primeiro mandato, eu reapresentei muitos projetos da Marielle e dei continuidade a algumas pautas que estavam sendo desenvolvidas pelo mandato dela. Agora, eu e Marielle éramos companheiras por muitas razões. Uma delas era afinidade política. Então, dar seguimento às pautas da Marielle é, na verdade, dar continuidade a um trabalho que era dela, mas também algo que é meu. Ainda hoje, no mandato, eu reapresento projetos e nossas pautas em comum: igualdade de gênero, luta antirracista, pauta LGBT, direito à cidade na perspectiva do favelado. Sempre que posso caminhar honrando essa memória, isso, para mim, é feito em todas as esferas. E, na política, é algo natural, porque isso era uma das coisas que fazia nós sermos companheiras.

Leia Mais Casamentos homoafetivos aumentam 78% em cinco anos no RS

Você veio, entre outros eventos, para a inauguração da Casa MEL. Qual a importância de ter um local como esse em Porto Alegre?