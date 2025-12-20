"A resistência do Cavalo Caramelo só fortalece a esperança nos momentos difíceis", diz escultor que fará estátua em Estrela

Cavalo Caramelo ficou durante quatro dias em cima de um telhado em Canoas. Duda Fortes / Agencia RBS

Um dos símbolos da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024, o Cavalo Caramelo, se tornará um monumento no Vale do Taquari. Com quatro metros de altura, a obra ficará às margens da BR-386, em Estrela, e será doada pelo escultor pernambucano Ranilson Viana.

O escultor ganhou destaque nacional após a construção de uma estátua de Nossa Senhora de Fátima de 54 metros em Crato (CE). Ele conversou com a coluna sobre a obra do símbolo gaúcho.

De onde veio a ideia de produzir uma escultura do Cavalo Caramelo?

Primeiramente, acho que todos nós que temos coração ficamos muito chocados com a situação que aconteceu aí na região. E eu queria realmente ajudar, de alguma maneira, naquele momento. Aconteceu a situação do Cavalo Caramelo, e me chamou muita atenção a resistência e a luta. Acredito que todos nós aprendemos um pouco com ele. Então, fiquei com vontade de fazer a representação dele, para que as pessoas que estejam num momento difícil, mas que passem por essa escultura, olhem para ela como uma esperança. Porque ele não desistiu no momento mais difícil da vida dele. Acredito que o Cavalo Caramelo não é só um exemplo para a região do Sul, mas também para todo o Brasil e o mundo. Ele é uma referência em esperança. Eu estava com muita vontade de entrar em contato com alguém, mas não sabia com quem. Foi quando fiz uma visita aí. E, quando cheguei, foi que vi realmente, senti de perto o desastre que foi, mas também a união de todos vocês, dos municípios, que estão reconstruindo a cidade. Então, falei com ele (ex-presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, Moisés de Freitas) que eu queria realmente homenagear o Cavalo Caramelo com uma escultura, e que fosse com quatro metros, para colocar uma simbologia dos quatro dias que ele passou ali com resistência.

Como foi esse contato com os prefeitos do Vale do Taquari?

Quando fiz a visita na região, falei para o prefeito que conversasse com o pessoal, já que eu tinha esse desejo. Então, foi uma ida minha aí na região, em que comuniquei a eles esse desejo de fazer essa homenagem a esse símbolo de resistência, não só para vocês, como para todo mundo.

Você é conhecido por grandes esculturas. A do Cavalo Caramelo terá algum diferencial? Como ela será?

Eu comecei a minha vida como escultor retratando pessoas, sou especialista em retratação. Então, vou agora em janeiro (de 2026) e quero fazer uma visita ao cavalo, quero ter essa oportunidade de retratá-lo e fazer uma cópia fiel dele, mas numa altura de 4 metros. Vamos retratar o telhado, aquela imagem que foi divulgada para o Brasil e o mundo.

Como é que funciona o processo de criação? Como será transportado?

Pelos cálculos que já fiz, vamos levá-lo em duas partes para transitar na BR-101. Vamos ver se conseguimos separar o telhado das pernas e levá-lo quase 100% modelado, por causa da altura. Vamos pedir uma autorização ao DNIT para transitar e ver se teremos condições de levá-lo inteiro. Se tivermos condições, se tivermos permissão para levá-lo com 4 metros de altura, vamos levá-lo inteiro. Se não, vamos levá-lo com 3 metros e meio, separando só a parte das pernas. Chegando lá no local, fazemos o acabamento e os retoques.

São quantos dias de viagem em todo esse processo?

Pelos cálculos que fiz aqui, saindo da minha cidade, serão em média de 3 a 4 dias para chegar aí.

A sua cidade fica em Petrolina mesmo?

É, Petrolina, Pernambuco, nosso ateliê principal fica aqui.

E tem um prazo para produzir toda essa escultura?

Depois da análise, de fazer todo o estudo, as imagens e ter esse contato, acredito muito que nós vamos conseguir em cinco meses.

Você falou muito sobre a questão de oferecer uma homenagem à população gaúcha, mas para você, como fica a realização pessoal de fazer uma obra dessa?