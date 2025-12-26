"A porta de entrada do sistema é a emergência", diz vice-presidente do Cremers

Eduardo Trindade, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers). André Ávila / Agencia RBS

A situação da classe médica, a recente aprovação, em comissão do Senado, de uma prova para recém-formados em Medicina e os atendimentos nas emergências hospitalares foram alguns dos destaques abordados pela coluna em uma entrevista de fim de ano com Eduardo Trindade, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers). Veja alguns trechos:

Muito se fala em repensar a saúde como um todo. Por onde começar?

São três frentes, os assuntos que são mais caros pra nós. Não somos contrários à questão de "pejotização" de médicos, à terceirização, mas, da forma que está, os contratos são muito mal feitos. A gente está vendo um problema em todas as regiões do Estado. Porque agora, nem o hospital contrata. Contrata uma empresa, uma pessoa jurídica que contrata médicos por meio de de uma outra pessoa jurídica. Uma Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, é uma empresa. A emergência é outra. Muitas vezes as empresas relatam que o município não faz o repasse, não paga. E muitas vezes a gente vê aquelas coisas absurdas de profissionais ficarem quatro, cinco, seis meses sem receber.

Isso está relacionado à crítica de que os médicos não querem permanecer em municípios muito pequenos do Interior?

O médico não quer mais ir pro interior? Sim, ele não quer ir com uma mão na frente e outra atrás. Porque hoje o mesmo médico que faz plantão em Santana Livramento o fará em Barra do Chuí. Essas questões não estão vinculando os profissionais às instituições nem às localidades. Então, esse é um problema muito grande. Hoje, o profissional que está em Canoas é o que amanhã vai estar em Casca, e, depois de amanhã, em Santana do Livramento. Tanto que nós temos visto um grande número de médicos, até de outros Estados trabalhando no Rio Grande do Sul. Não estou falando de município distante, eu estou falando de Viamão, onde em uma emergência, 12 médicos eram formados no Rio e em São Paulo. Daí, ficam um tempo aqui, depois fica um tempo acolá. A gente não está conseguindo criar raízes com os médicos nos locais. Entendi. Então a questão da pejotização é uma bandeira, um ponto de atenção.

Quais são as outras duas?

Outra coisa importante para nós é a abertura desenfreada de faculdades de medicina. São hoje 19 no Estado. Agora, a Universidade Federal de Santa Maria lançou um comunicado que foi aprovado pelo seu conselho universitário a abertura de Faculdade de Medicina em Palmeira das Missões. O próprio conselho superior da Faculdade de Medicina da UFSM já tinha se pronunciado contrário. E havia elencado uma série de critérios técnicos ali explicando por que não poderia abrir em Palmeira. Agora, vai abrir. E como vamos comunicar isso? A população de Palmeira das Missões está dizendo: "que bom, a melhor coisa do mundo, vai melhorar". Talvez saia o prêmio Nobel de Medicina do Brasil. Só que a média não vai ser boa. Acham que a mão invisível do mercado vai corrigir. Vai separar o bem sucedido do mal sucedido. Não vai separar o bom do mal profissional. E não vai ser uma prova que vai separar.

Vocês são contra o exame para médicos recém-formados aprovado em comissão do Senado?

Será que uma prova da forma que existe para a OAB seria o suficiente para a medicina? Atualmente, a maioria é brasileiros que não passaram o vestibular ou quiseram uma faculdade mais barata, foram fazer faculdade na Argentina, no Paraguai e na Bolívia. E daí estão vindo para cá, não passaram na revalidação. Você acha que esses médicos formados aqui no Brasil que não passarem nessa prova de ordem não vão trabalhar? Não adianta também nós combater o produto final se a gente está deixando a fábrica funcionar.

Então vocês estão firmando posição contrária ao exame?

Não posição contrária. Nós somos favoráveis ao exame, só que não vai ser a salvação. Não nesse formato, uma prova única. Talvez tenha de ser como na Alemanha: entra todo mundo que quer medicina. No final do segundo ano, faz uma prova. Se tu não passou três vezes naquela prova, tu não pode mais fazer. Vai afunilando. Só que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, por pressão social, é muito difícil.

Qual a terceira bandeira?

A terceira questão é de qualificação. Não se fala muito na atenção primária. Não se dá valor ao especialista. A gente contrata no posto de saúde o recém-formado. A gente não contrata o médico com formação em medicina de família e comunidade que vai querer criar uma carreira naquele local. O mesmo vale para as emergências. Quem atende todas as emergências agora do Rio Grande do Sul é um recém-formado. Não é alguém que fez medicina, e que, depois, idealmente, fez residência em emergência.

Por que isso acontece?

Porque não se estimula. Como a gente "pejotizou", a gente contrata o mais barato. Como a lei garante que o médico pode trabalhar em qualquer área, a gente não faz a depuração. Qual é o estímulo que eu vou ter para trabalhar, ser um médico de família em comunidade? Quem é que vai querer ser pediatra atualmente? Não. E daí a gente vê aquela questão que a gente está vendo hoje nas emergências.

Que solução vocês apontam para esse problema? Melhorar a contrarreferência?

Em uma emergência, há 10, 15 pacientes, alguns casos mais absurdos, 20 dias internados, porque não tem leito. Daí a gente faz o seguinte e pergunta: "Temos que ter mais leitos por habitante?" Também. Mas a gente tem de melhorar também nossos indicadores lá no posto de saúde, o paciente que não precisa internar. De 70% a 80% dos pacientes que procuram uma emergência são fichas azuis ou verdes naquela escala de Manchester, o de menor complexidade, que deveria ter sido resolvido no posto. Como ele não consegue resolver o problema no posto, ele vai logo para a emergência.

O hospital vira porta de entrada no sistema.