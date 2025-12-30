A guerra começou na Venezuela?

EUA interceptaram pelo menos três embarcações petroleiras no Caribe desde setembro. X @whitehouse / Reprodução

Agora que a CIA realizou um ataque com drone contra um cais supostamente utilizado para translado de drogas, na costa da Venezuela, pode se dizer que a guerra começou?

A resposta a esse tipo de pergunta está cada vez mais difícil nos contextos geopolíticos atuais. Simplesmente porque guerras, hoje em dia, não começam de forma tradicional, com tanques cruzando fronteiras. No caso da Ucrânia, por exemplo: antes mesmo de os blindados russos violarem as linhas que demarcam a soberania do país europeu, em 24 de fevereiro de 2022, grupos paramilitares dos dois lados já lutavam entre si na região do Donbas.

Além disso, é possível afirmar que o atual conflito é, na verdade, a continuação de uma guerra iniciada lá atrás, em 2014, com a ocupação da Crimeia pelos russos. Aliás, aquele é um típico exemplo de que guerras, hoje, não começam com declarações formais.

A Rússia iniciou a ocupação da Crimeia por meios não convencionais: ciberataques, guerra híbrida e ações de "false flag" (operação encoberta em que um ator executa ações hostis atribuindo-as deliberadamente a outro, com o objetivo de confundir, manipular a percepção pública ou criar justificativa política para escalada). Tudo isso antes que a presença militar se tornasse explícita.

Quando um cais na Venezuela, supostamente usado por um grupo narcotraficante, é destruído em uma operação atribuída à CIA, o debate deixa de ser apenas policial ou antinarcóticos e passa a tocar no território clássico da guerra, ainda que sem declaração formal. Do ponto de vista do Direito Internacional, o caso é relativamente simples: houve violação da soberania venezuelana. A Carta das Nações Unidas não condiciona a inviolabilidade territorial à “qualidade moral” do alvo atingido. Seja uma base militar, uma refinaria, um porto estatal ou um cais usado por criminosos, a regra é a mesma: o uso da força em território estrangeiro exige consentimento do Estado afetado ou enquadramento claro em legítima defesa. Nada disso parece ter ocorrido.

É justamente aí que entra a zona cinzenta. Ao enquadrar a ação como um golpe contra o narcotráfico, e não contra o regime, Trump desloca o debate para um terreno ambíguo, no qual soberania, guerra e segurança pública se confundem. Não se ataca o Estado venezuelano; ataca-se um “problema”, o "narcoterrorismo". Não se bombardeia um prédio ministerial; destrói-se um cais “clandestino”.

O resultado é uma narrativa que dilui responsabilidades políticas e jurídicas, ao mesmo tempo em que normaliza o uso da força fora das regras tradicionais da guerra.

A história mostra que é exatamente assim que muitos conflitos começam: uma "operação cirúrgica” ou “ataques preventivos”, como o dos EUA ao Irã, em 2025, contra instalações nucleares, ou “missão contra atores não estatais”. No Vietnã, operações contra guerrilheiros vietcongues levaram à escalada total. Na Colômbia, o combate a narcoguerrilhas das Farc e do ELN, arrastou o país para décadas de conflito armado. O inimigo inicial poucas vezes é o regime, até que passa a ser.