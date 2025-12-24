"A força militar dos EUA na Venezuela constitui violação da carta da ONU", diz embaixador do Brasil

Embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danese, no Conselho de Segurança do órgão. ONU TV / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danese, afirmou na terça-feira (23), durante reunião do Conselho de Segurança, que a ação militar praticada pelos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela e o bloqueio naval na região do Caribe violam a Carta das Nações Unidas.

— Somos e queremos seguir sendo uma região de paz, respeitando o direito internacional e mantendo boas relações entre vizinhos. A força militar reunida e mantida pelos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela e o bloqueio naval recentemente anunciado constituem violação da Carta das Nações Unidas. Portanto, devem ser cessados de imediato e incondicionalmente, em favor do uso de instrumentos políticos e jurídicos amplamente disponíveis — disse.

O embaixador convidou os países a realizarem "um diálogo genuíno de boa-fé e sem coerção" e afirmou que o governo brasileiro está disposto a colaborar para um "consentimento mútuo" entre as duas nações.

— O Brasil convida ambos os países a um diálogo genuíno, conduzido de boa-fé e sem coerção. Como o presidente Lula já declarou publicamente, seu governo estará preparado para colaborar, se necessário e com o consentimento mútuo dos Estados Unidos e da Venezuela — afirmou.

Troca de farpas

Ainda na reunião do Conselho de Segurança, Rússia e China — principais aliadas do presidente venezuelano, Nicolás Maduro — criticaram duramente a pressão militar e econômica dos EUA sobre a Venezuela.

Leia Mais Quais são os países amigos de Nicolás Maduro e para onde ele poderia fugir em caso de guerra?