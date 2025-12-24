"A força militar dos EUA na Venezuela constitui violação da carta da ONU", diz embaixador do Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danese, afirmou na terça-feira (23), durante reunião do Conselho de Segurança, que a ação militar praticada pelos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela e o bloqueio naval na região do Caribe violam a Carta das Nações Unidas.
— Somos e queremos seguir sendo uma região de paz, respeitando o direito internacional e mantendo boas relações entre vizinhos. A força militar reunida e mantida pelos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela e o bloqueio naval recentemente anunciado constituem violação da Carta das Nações Unidas. Portanto, devem ser cessados de imediato e incondicionalmente, em favor do uso de instrumentos políticos e jurídicos amplamente disponíveis — disse.
O embaixador convidou os países a realizarem "um diálogo genuíno de boa-fé e sem coerção" e afirmou que o governo brasileiro está disposto a colaborar para um "consentimento mútuo" entre as duas nações.
— O Brasil convida ambos os países a um diálogo genuíno, conduzido de boa-fé e sem coerção. Como o presidente Lula já declarou publicamente, seu governo estará preparado para colaborar, se necessário e com o consentimento mútuo dos Estados Unidos e da Venezuela — afirmou.
Troca de farpas
Ainda na reunião do Conselho de Segurança, Rússia e China — principais aliadas do presidente venezuelano, Nicolás Maduro — criticaram duramente a pressão militar e econômica dos EUA sobre a Venezuela.
A Venezuela, por sua vez, negou envolvimento com o narcotráfico e disse que os EUA buscam derrubar Maduro com o objetivo de tomar as reservas de petróleo do país. O embaixador de Washington na ONU, Mike Waltz, disse que os americanos "farão tudo o que estiver em seu poder para proteger nosso hemisfério, nossas fronteiras e o povo”.