Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Manifestação
Notícia

"Vieram para cá para serem ouvidos": indígenas Munduruku protestam na COP30; veja fotos e vídeos

Presidente da COP30, André Corrêa do Lago, acompanhou os atos e realizou uma reunião com o grupo

Rodrigo Lopes

Direto de Belém

Enviar email

Vitor Netto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS