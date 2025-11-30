Vídeo mostra Lula fazendo brincadeira de “adivinhar quem é” com o diretor-geral da OMS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, publicou no sábado (29, em suas redes sociais um vídeo que registra um momento de descontração com o presidente Lula durante a cúpula do G20, realizada na última semana em Joanesburgo, na África do Sul.
No vídeo — que já havia circulado nas redes sociais nos dias anteriores —, o diretor-geral da OMS está sentado em uma poltrona quando o presidente brasileiro chega por trás e tapa seus olhos, como se Tedros tivesse de “adivinhar” quem estava lhe cobrindo a visão.
“Um momento descontraído com o presidente Lula na Cúpula do G20 da semana passada, em Joanesburgo”, escreveu o diretor-geral na publicação.
Também aparecem no vídeo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o chanceler Mauro Vieira, e o chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim.
A OMS desempenha um papel central na coordenação dos esforços globais relacionados à saúde pública. Tedros Adhanom está à frente da organização há mais de oito anos: assumiu o cargo de diretor-geral em julho de 2017 e foi reeleito em 2022 para mais um mandato de cinco anos. Ele ganhou maior projeção internacional durante a pandemia de Covid-19.
Adhanom e Lula já tiveram diversos encontros. Em setembro de 2023, durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, os dois tiveram seu “primeiro encontro presencial” formalmente registrado. Em fevereiro de 2024, houve uma nova reunião oficial no Palácio do Planalto, em Brasília, com discussões sobre cooperação da OMS com o Brasil para eliminação de doenças e vacinas contra a dengue. Em novembro de 2024, na Cúpula do G20 no Rio de Janeiro, eles voltaram a participar de um evento oficial juntos. Mais recentemente, em setembro, Tedros parabenizou o Brasil pelos 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS).