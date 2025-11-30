Vídeo mostra Lula fazendo brincadeira de “adivinhar quem é” com o diretor-geral da OMS

Encontro ocorreu durante a cúpula do G20, realizada na última semana em Joanesburgo, na África do Sul. @DrTedros / Reprodução X

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, publicou no sábado (29, em suas redes sociais um vídeo que registra um momento de descontração com o presidente Lula durante a cúpula do G20, realizada na última semana em Joanesburgo, na África do Sul.

No vídeo — que já havia circulado nas redes sociais nos dias anteriores —, o diretor-geral da OMS está sentado em uma poltrona quando o presidente brasileiro chega por trás e tapa seus olhos, como se Tedros tivesse de “adivinhar” quem estava lhe cobrindo a visão.

“Um momento descontraído com o presidente Lula na Cúpula do G20 da semana passada, em Joanesburgo”, escreveu o diretor-geral na publicação.

Também aparecem no vídeo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o chanceler Mauro Vieira, e o chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim.

A OMS desempenha um papel central na coordenação dos esforços globais relacionados à saúde pública. Tedros Adhanom está à frente da organização há mais de oito anos: assumiu o cargo de diretor-geral em julho de 2017 e foi reeleito em 2022 para mais um mandato de cinco anos. Ele ganhou maior projeção internacional durante a pandemia de Covid-19.

Leia Mais Após chamar o guaraná de “horrível”, prefeito de Londres prova a bebida pela segunda vez e diz que gostou