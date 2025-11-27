Vereadores aprovam projeto que torna desassoreamento como política permanente em Porto Alegre

Projeto foi aprovado na quarta-feira (26) pelo Legislativo da Capital. Fernando Antunes / CMPA/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram, nesta quarta-feira (26), um projeto de lei que cria a Política Municipal de Apoio e Fomento ao Desassoreamento de Corpos Hídricos. A iniciativa busca prevenir e reduzir os efeitos de enchentes, inundações e alagamentos na Capital.

Segundo o vereador Moisés Barboza (PSDB), autor do projeto, a intenção é que a discussão sobre o desassoreamento não se restrinja ao Guaíba, mas que também aborde a importância da limpeza periódica dos córregos da cidade.

— Queremos garantir que o desassoreamento seja uma pauta permanente da nossa Capital, que de fato seja tratado como uma política contínua. Aprovada, entregamos à cidade as diretrizes para que se realizem ações práticas e contínuas — explicou o vereador.

Na prática, a aprovação por parte do Legislativo "fixa" o tema como uma política da cidade, tornando o debate contínuo. Além disso, os projetos que o Executivo pautar e que envolvem o desassoreamento deverão seguir as diretrizes do projeto.

O projeto estabelece que os procedimentos de desassoreamento observem as normas técnicas e ambientais, bem como adotem medidas mitigadoras e compensatórias para minimizar impactos ambientais de suas atividades.