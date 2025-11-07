Veja as autoridades que estão na "foto de família" da COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Diversos chefes de Estado e de governo de todo o mundo que participam da Cúpula dos Líderes, evento que precede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), posaram para a tradicional "foto de família" das autoridades. A imagem foi registrada nesta sexta-feira (7).

A fotografia foi tirada antes da retomada da sessão plenária. Ao centro, posicionam-se o presidente Lula, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o secretário-geral da ONU, António Guterres, além de outras autoridades.

Entre os líderes presentes na imagem, estão o presidente do Chile, Gabriel Boric; a rainha da Suécia, Sílvia; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro; o presidente da Espanha, Pedro Sánchez; e o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, entre outros líderes.