"Um novo olhar para a economia": o plano do Brasil para exclusão de fósseis, após falta de consenso na COP30

Ao final da COP30, que terminou neste sábado (22), em Belém, o presidente da conferência, embaixador André Corrêa do Lago, explicou como pretende implementar, por fora das decisões do evento, um trabalho a fim de estabelecer um roteiro, chamado de "mapa do caminho", para uma "transição para longe dos combustíveis fósseis". O tema foi excluído do documento final da conferência por pressão de países produtores e exportadores de petróleo e gás.
O Brasil exerce a presidência da COP até novembro do ano que vem, quando se realizará a 31ª conferência na Turquia. Por isso, Corrêa do Lago acredita que o país tem "enorme autonomia" para propor o trabalho, que, ele admite, seria mais facilitado se fosse acordado em Belém pelas partes presentes.
- Teria tido tratamento que seria o mais legítimo (se fosse aprovado na COP o plano), porque receberia o aval de toda a conferência. Não podendo receber esse aval, porque estava um placar 85 a 80, e tem de ser 195 a zero, a gente decidiu desenvolver um trabalho sobre o que há de mais alta qualidade da análise desse esforço de você se afastar dos combustíveis fósseis - explicou.
Na prática, a proposta consiste em criar um grupo de trabalho para colocar em ação o estipulado no documento final da COP28, de Dubai, que fala justamente sobre "transição para longe dos fósseis".
- Vamos começar convidando as maiores entidades de energia do mundo. Porque o tema de energia é tão geopoliticamente carregado, que você não tem, dentro das Nações Unidas, uma organização que cuidade energia, a não ser a nuclear - disse.
O embaixador citou entidades como Agência Internacional de Energia Atômica (AEI), Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena), a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e órgãos ligados a biocombustíveis e energia solar.
- Vamos organizar, por meio de reuniões, seminários e estudos, que permitam, no período curto de 11 meses e meio de presidência brasileira, fazer um documento substantivo, neutro, equilibrado e imparcial, que coloque os dados. Você tem de inventar uma novo olhar para a economia - declarou.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acredita que, embora não seja um trabalho sob mandato da COP (ou seja, com o consenso de todas as partes), a presidência brasileira conta com o apoio de mais de 80 países. O número baseia-se no cálculo de nações que chancelaram a inclusão do mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, apresentado no primeiro rascunho de texto final da conferência, em Belém - e rejeitado pelo grupo liderado pela Arábia Saudita.
- Conseguimos fazer com que o tema da mitigação viesse com força muito grande para essa conferência, em um contexto geopolítico muito difícil - disse.
Marina explicou que esse roteiro sobre a exclusão dos fósseis pressupõe eixos referenciais, comparados às NDCs - as metas que cada país decide para corte de emissões de gases de efeito estufa.
- Serão nacionalmente determinadas (as metas de transição). Países ricos imagino que já tenham seus próprios mapas do caminhos, ja tenham suas trajetórias mapeadas. Agora países que dependem de fósseis não as têm - afirmou.