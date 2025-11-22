"Um novo olhar para a economia": o plano do Brasil para exclusão de fósseis, após falta de consenso na COP30

André Corrêa do Lago, presidente da COP30. PABLO PORCIUNCULA / AFP

Ao final da COP30, que terminou neste sábado (22), em Belém, o presidente da conferência, embaixador André Corrêa do Lago, explicou como pretende implementar, por fora das decisões do evento, um trabalho a fim de estabelecer um roteiro, chamado de "mapa do caminho", para uma "transição para longe dos combustíveis fósseis". O tema foi excluído do documento final da conferência por pressão de países produtores e exportadores de petróleo e gás.

O Brasil exerce a presidência da COP até novembro do ano que vem, quando se realizará a 31ª conferência na Turquia. Por isso, Corrêa do Lago acredita que o país tem "enorme autonomia" para propor o trabalho, que, ele admite, seria mais facilitado se fosse acordado em Belém pelas partes presentes.

- Teria tido tratamento que seria o mais legítimo (se fosse aprovado na COP o plano), porque receberia o aval de toda a conferência. Não podendo receber esse aval, porque estava um placar 85 a 80, e tem de ser 195 a zero, a gente decidiu desenvolver um trabalho sobre o que há de mais alta qualidade da análise desse esforço de você se afastar dos combustíveis fósseis - explicou.

Na prática, a proposta consiste em criar um grupo de trabalho para colocar em ação o estipulado no documento final da COP28, de Dubai, que fala justamente sobre "transição para longe dos fósseis".

- Vamos começar convidando as maiores entidades de energia do mundo. Porque o tema de energia é tão geopoliticamente carregado, que você não tem, dentro das Nações Unidas, uma organização que cuidade energia, a não ser a nuclear - disse.

O embaixador citou entidades como Agência Internacional de Energia Atômica (AEI), Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena), a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e órgãos ligados a biocombustíveis e energia solar.

- Vamos organizar, por meio de reuniões, seminários e estudos, que permitam, no período curto de 11 meses e meio de presidência brasileira, fazer um documento substantivo, neutro, equilibrado e imparcial, que coloque os dados. Você tem de inventar uma novo olhar para a economia - declarou.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acredita que, embora não seja um trabalho sob mandato da COP (ou seja, com o consenso de todas as partes), a presidência brasileira conta com o apoio de mais de 80 países. O número baseia-se no cálculo de nações que chancelaram a inclusão do mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, apresentado no primeiro rascunho de texto final da conferência, em Belém - e rejeitado pelo grupo liderado pela Arábia Saudita.

- Conseguimos fazer com que o tema da mitigação viesse com força muito grande para essa conferência, em um contexto geopolítico muito difícil - disse.

Marina explicou que esse roteiro sobre a exclusão dos fósseis pressupõe eixos referenciais, comparados às NDCs - as metas que cada país decide para corte de emissões de gases de efeito estufa.