"Todas as obras que foram planejadas, foram realizadas, executadas e entregues", diz governador Helder Barbalho sobre a COP30

Governador conversou com a coluna na saída da "foto de família", durante a Cúpula dos Líderes

Logo após deixar o local onde foi registrada a "foto de família" da Cúpula de Líderes, em Belém, nesta sexta-feira (7), o governador do Pará, Helder Barbalho, conversou com a coluna sobre a organização do evento. Na imagem que reuniu os chefes de Estado e de governo, ele ficou, como anfitrião, posicionado ao lado do presidente Lula.

Barbalho afirmou que a escolha de Belém como sede da COP30 foi "absolutamente correta", destacando o orgulho da população e o impacto simbólico de realizar a conferência no coração da Amazônia.

- Estou muito feliz de ver a satisfação das pessoas poderem conhecer a Amazônia e poderem viver essa experiência incrível - disse.

Questionado pela coluna se tudo ficará pronto a tempo do início da COP30, na segunda-feira (10), uma vez que ainda há muitos locais da estrutura da conferência em obras, ele afirmou:

- No âmbito da cidade, está tudo pronto. Todas as obras que foram planejadas, foram realizadas, executadas e entregues. A cidade está pronta para o evento, para receber todos aqueles que estarão nos visitando. No âmbito das estruturas modulares, o governo federal aponta que estarão todos concluídos até a segunda-feira.

Neste segundo dia da Cúpula de Líderes, evento que dará o tom das duas semanas seguintes de COP, o tema central é transição energética. O governador destacou a importância da construção de um documento robusto, que aponte comprometimento por parte de todos os países, de multilateralismo, de cooperação e de um mutirão por uma agenda ambiental.

- Um dos pontos hoje é justamente essa transição energética. A gente está vivendo a possibilidade de trabalhar essa mudança para energias mais limpas e renováveis.

Barbalho destacou a necessidade de investimentos que permitam compatibilizar segurança energética com a agenda de transição para energias renováveis até o momento em que não seja mais necessário o uso de combustíveis fósseis: