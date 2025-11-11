TJ corrige falha em sistema de inteligência artificial

Sistema atendia a pedidos fora do escopo jurídico. Jeff Botega / Agencia RBS

O Tribunal de Justiça (TJRS) corrigiu uma falha no sistema de inteligência artificial (IA) Gaia Explica Aí, Tchê!, que fazia a ferramenta dar respostas indevidas a pedidos sobre como sonegar impostos ou montar uma arma de fogo. A “Explica Aí” tem como objetivo traduzir sentenças e decisões para linguagem simples, facilitando a compreensão dos atos judiciais por qualquer cidadão.

A falha foi identificada pelo repórter Vinícius Coimbra, de ZH e confirmada por especialistas consultados por ele na Unisinos, UFRGS, PUCRS e USP, que reforçaram o alerta sobre os cuidados do uso de IA no poder público.

Segundo o desembargador Ricardo Hermann, coordenador do Comitê de Governança e Segurança da Informação do tribunal, a situação não comprometeu a credibilidade da tecnologia nem indica vulnerabilidade do sistema. Após atualização no dia 27 de outubro, a IA parou de dar respostas fora do seu escopo.