Técnico de vôlei Bernardinho participará de evento sobre empreendedorismo em Porto Alegre

O técnico multicampeão de vôlei Bernardinho e o empreendedor Tallis Gomes , referência em gestão, liderança e inovação, estão entre os palestrantes da terceira edição do FLFeztival . O evento de empreendedorismo ocorre no sábado (29), em Porto Alegre, na PUCRS.

Serão dez horas de conteúdo, networking e troca de experiências entre empresários de diversos setores. O FLFeztival é realizado pelo Grupo Foi Lá e Fez, dos empreendedores Danilo Azambuja, Rafael Sobis e Raphaela Sefton, e tem como proposta unir teoria e prática com base na vivência de quem já construiu empresas de impacto nacional.