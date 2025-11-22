"Sonhávamos com muito mais resultados", diz Marina Silva, ao encerrar a COP30

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Ricardo Stuckert / Divulgação

Ao discursar na plenária de encerramento da COP30, na tarde deste sábado (22), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, conectou a Rio-92, conferência realizada no Brasil, em 1992, e o evento em Belém.

- Se pudéssemos voltar no tempo e conversar com nós mesmos na Rio-92, o que aquelas versões de nós nos diriam ao olharem para os resultados de hoje? Certamente nos diriam, antes de tudo, que sonhávamos com muito mais resultados - afirmou.

Leia Mais Documento final da COP30 exclui plano de redução gradual de combustíveis fósseis e combate ao desmatamento

Nesse exercício imaginário, Marina acrescentou que se esperaria que "a virada ambiental seria mais rápida, que a ciência seria suficiente para mover decisões, que a urgência falaria mais alto do que qualquer outro interesse".

Ela também lembrou as palavras do presidente Lula, sobre a necessidade de criação de um "mapa do caminho" para reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos.

Leia Mais Países não chegam a consenso sobre documento final e COP30 entra na prorrogação

- Em que pese ainda não ter sido possível o consenso para que esse fundamental chamado entrasse nas decisões desta COP30, tenho certeza de que o apoio que recebeu de muitas partes e da sociedade fortalece o compromisso da atual presidência de se dedicar para elaborar dois mapas do caminho. Um sobre deter e reverter o desmatamento. Outro, sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis de maneira justa, ordenada e equitativa - afirmou.

Segundo ela, 122 países ou partes apresentaram suas metas de redução de gases de efeito estufa (NDC) - de um total de 198. Eram 94, quando a COP começou.

A ministra encerrou agradecendo aos visitantes:

- Muito obrigada por visitarem a nossa casa, o coração do planeta. Talvez não os tenhamos recebido como vocês merecem, mas recebemos da forma como achamos que é o nosso gesto de amor à humanidade e ao equilíbrio do planeta.