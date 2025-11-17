"Somos a mais sustentável agricultura do mundo", diz presidente eleito da Farsul, na COP30

Domingos Velho Lopes Fernando Dias / Divulgação Seapdr

Além da Green Zone, o espaço da sociedade civil, e a Blue Zone, uma das novidades da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) é a existência da AgriZone, um espaço reservado inteiramente para o agronegócio. O local converteu-se, em Belém, em vitrine da capacidade do setor em combinar desenvolvimento econômico e proteção ao ambiente.

A coluna conversou, no Jornal do Almoço, na RBSTV, com o presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes.

Leia os principais trechos.

Qual a importância de um espaço desses na COP30?

De fato, a atividade agrossilvipastoril, ela se tornou parte da solução desde a COP de Glasgow, há quatro anos atrás, quando o seu presidente, Alok Sharma, determinou a formação do Grupo Koronivia, que trouxe as atividades agropecuárias para parte da solução das questões do aquecimento global e nada mais, nada menos, que a ONU buscou no Brasil, através do nosso programa de agricultura de baixo carbono, que nasceu no Rio Grande do Sul, como pauta precursora e principalmente exemplos. A ONU buscou a formação mundial das atividades agrossilvipastoril, que devem ser utilizadas no mundo para atividades resilientes, sustentáveis e produtivas. E desde então, a pauta agrária, toda a questão da produção agropecuária e silvícola, se tornou parte da solução. Trazendo em Sharm El-Sheikh, no Egito, a questão da segurança alimentar, e mais do que isso, com a plataforma de Sharm El-Sheikh em Dubai e depois em Baku, trazendo as métricas de sequestro de carbono trazendo o resto de carbono das atividades produtivas realizadas dentro das porteiras brasileiras.

Há um estudo divulgado na COP que diz que a cada hectare cultivado, o Brasil mantém dois hectares com vegetação nativa. Aquela imagem do agro poluente mudou?

Quem trata assim a pauta ambiental é política. Nós tratamos ela como ciência e tecnologia. E o Brasil é o modelo de sustentabilidade. E esse trabalho da Embrapa, lançado no primeiro dia aqui em Belém, na AgriZone, ratificado por toda a COP, pela ONU e pela FAO, ele é o exemplo disso. 66% do território brasileiro é de áreas preservadas. E 29%, ou seja, quase metade da área preservada está dentro das propriedades. Das propriedades privadas, desde a agricultura familiar, passando pela média propriedade, e a agricultura empresarial. Então, nós somos o exemplo mundial preconizado pela COP, pela ONU. E isso tem que estar muito importante, trabalhado pela sociedade gaúcha e brasileira. Por isso que estamos aqui, para firmar essa posição e construir essa posição firme, de que temos a solução para o crescimento global, através da atividade pecuária, agrícola e silvícola gaúcha e brasileira.

O governador Eduardo Leite entregou à Farsul e à Confederação Nacional de Agricultura (CNA) uma proposta de redução de 90% das emissões de carbono no setor do agronegócio gaúcho, em pelo menos quatro cadeias produtivas, até 2050. Como avaliam este documento?