Shutdown: 40 aeroportos dos EUA poderão sofrer redução nos voos a partir de sexta-feira

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (6) que poderá reduzir a capacidade de voos em até 10% em 40 dos principais aeroportos dos Estados Unidos a partir de sexta-feira (7). A medida é um plano de contingência caso o Congresso não resolva o impasse orçamentário, que já configura a mais longa paralisação do governo na história americana. A decisão tem o potencial de cancelar ou atrasar milhares de voos diariamente.
Entre os aeroportos que serão impactados estão três dos mais movimentados do país: o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL), o Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW) e o Aeroporto Internacional de Denver (DEN).
A paralisação do governo, que já ultrapassa 36 dias, obrigou aproximadamente 13 mil controladores de tráfego aéreo e 50 mil agentes da Administração de Segurança nos Transportes (TSA) a trabalharem sem receber seus salários. Este shutdown já é o mais longo da história americana, superando o anterior de 35 dias, ocorrido durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump.
A FAA deve divulgar a lista completa dos aeroportos afetados ainda nesta quinta-feira. No entanto, a rede ABC News obteve e divulgou uma lista preliminar, que inclui:
- Anchorage Internacional
- Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta
- Boston Logan International
- Internacional Baltimore/Washington
- Internacional Charlotte Douglas
- Aeroporto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky
- Dallas Love
- Ronald Reagan Washington Nacional
- Denver Internacional
- Dallas/Fort Worth Internacional
- Condado Metropolitano de Wayne, Detroit
- Internacional Newark Liberty
- Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood
- Aeroporto Internacional de Honolulu
- Hobby de Houston
- Aeroporto Internacional de Washington Dulles
- George Bush Houston Intercontinental
- Internacional de Indianápolis
- Nova Iorque Internacional John F. Kennedy
- Aeroporto Internacional McCarran, Las Vegas
- Los Angeles Internacional
- Nova York LaGuardia
- Orlando Internacional
- Chicago Midway
- Internacional de Memphis
- Miami Internacional
- Internacional Minneapolis/St. Paul
- Oakland Internacional
- Internacional de Ontário
- Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago
- Portland Internacional
- Internacional da Filadélfia
- Aeroporto Internacional Phoenix Sky Harbor
- San Diego Internacional
- Internacional de Louisville
- Aeroporto Internacional de Seattle/Tacoma
- São Francisco Internacional
- Salt Lake City Internacional
- Teterboro
- Tampa Internacional