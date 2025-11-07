RS irá se apresentar na COP30 como protagonista da transição energética em busca de investimentos sustentáveis

Criada pelo governo do Estado para divulgar e alavancar o mercado gaúcho, a Invest-RS pretende apresentar o Estado na COP-30 como protagonista na transição energética e na atração de investimentos voltados à sustentabilidade.
Representantes da agência participarão de vários painéis em Belém, a partir de segunda-feira. O principal, na quarta-feira (12), será o lançamento do chamado Book de Oportunidades e Investimentos em Transição Energética. A publicação apresenta, de forma prática e estratégica, os principais projetos e potenciais de negócios no setor no Estado.
Passado o momento da maior tragédia climática do Estado, a enchente de 2024, a Invest-RS tem buscado mostrar o Rio Grande do Sul como um ambiente competitivo, inovador e preparado para receber novos empreendimentos. Com esse propósito, um escritório da agência foi inaugurado em junho em São Paulo, na região da Faria Lima.
Em Belém, a ideia é estimular investimentos sustentáveis, que posicionem o Estado como referência nacional em descarbonização e inovação. A agência terá reuniões com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a AYA Earth Partners, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Portos RS.