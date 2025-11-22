Roteiro para fim do uso de combustíveis fósseis deve ficar fora do documento final da COP30

COP30 teve início no dia 10 de novembro. Mauro PIMENTEL / AFP

O tema que mais dividiu os países nos últimos dias da COP30, o "mapa do caminho" para o fim gradual do uso de combustíveis fósseis, deve ficar fora do texto final da conferência, em Belém.

A última plenária do evento, quando todas as partes se reúnem para ratificar o texto, ocorre neste sábado, mais de 12 horas depois do horário previsto para a COP30 ser encerrada.

A prorrogação se deve às divergências em torno do tema dos combustíveis fósseis.

Conforme o presidente da conferência, embaixador André Corrêa do Lago, o "mapa do caminho" será uma iniciativa paralela encaminhada pelo Brasil, cujo mandato à frente da COP teve início em Belém e irá durar até o próximo evento, na Turquia, em novembro de 2026.

- Não fica no texto - disse André, em uma declaração ao site Amazônia Vox, neste sábado (22).

O roteiro para que o mundo caminhe para o fim do uso de petróleo, gás e carvão, de forma gradual, chegou a ser incluído no primeiro rascunho da conferência, mas sofreu forte rejeição de países como Arábia Saudita, Rússia e Nigéria. No segundo rascunho já não aparecia a referência - o que também gerou protestos, de nações e blocos que desejavam mais "ambição climática", como União Europeia e Colômbia.

Na fala, enquanto caminhava pela Blue Zone, a área de decisões da COP30, Corrêa do Lago disse que o tema da adaptação foi incorporado ao texto. Não se sabe exatamente as condições. O termo refere-se à processos de adaptação às mudanças climáticas, como eventos extremos. Um dos objetivos dessa conferência era estabelecer indicadores sobre o quanto os países estão mais ou menos adaptados a essa nova realidade.

Embora também não tenha explicado, Corrêa do Lago disse que financiamento foi incluído no texto. Não se sabe os termos. O tema diz respeito ao recurso que países desenvolvidos devem dar às nações em desenvolvimento para transição energética. O valor acertado pelo Acordo de Paris, em 2015, é US$ 100 bilhões por ano. Nunca foi cumprido. Em Baku (COP29), esse montante foi aumentado para US$ 300 bi. É considerado insuficiente por pesquisadores. A ambição, em Belém, é aumentar esse total. O texto final, a se confirmar a inclusão do tema, irá esclarecer - e pode ser uma das métricas de sucesso da COP30. Porque a exclusão do tema dos fósseis já antecipa um texto morno.