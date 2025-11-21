Rombo no teto e sujeira pelo chão: veja fotos exclusivas da área atingida pelo incêndio na COP30

Extremidade à direita de quem entra pelo portão principal da Blue Zone foi atingida pelo incêndio. Arquivo pessoal

A coluna teve acesso a fotos exclusivas que mostram como está, nesta sexta-feira (21), a área atingida pelo incêndio de quinta-feira (20), na Blue Zone, a zona de decisões da COP30.

As imagens mostram um rombo no teto da estrutura, próximo ao pavilhão de países africanos. A área fica localizada na chamada Zona B, à direita de quem entra na COP30 pelo portão principal, logo após a identificação dos crachás.

Teto sobre um dos pavilhões foi destruído. Arquivo pessoal

Toda essa área foi isolada. Nesta sexta-feira (21), apenas autoridades, bombeiros e o pessoal da montagem e desmontagem dos pavilhões dos países têm acesso ao local.

Os estragos também não são visíveis pelo público em geral - no corredor central, foram posicionados gradis, que impedem o acesso aos pavilhões das nações. A cerca de 30 passos do limite, há uma cortina cobrindo o acesso ao local onde o fogo começou.

Incêndio ocorreu próximo aos pavilhões dos países africanos. Arquivo pessoal

A partir das imagens obtidas pela coluna é possível ver, pelo grande rasgo no teto, a luz solar entrando. Há sujeira pelo chão, sobre o carpete.