Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Relações exteriores
Opinião

Reunião de líderes, COP30 e risco de ataque dos EUA à Venezuela: uma semana de testes para a diplomacia brasileira

Lula quer estar em Belém, mas talvez precise viajar à Colômbia por conta da crise no país de Nicolás Maduro

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS