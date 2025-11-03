Reunião de líderes, COP30 e risco de ataque dos EUA à Venezuela: uma semana de testes para a diplomacia brasileira

Trump e Lula no encontro na Malásia. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Será uma semana eletrizante para a diplomacia brasileira. Quinta (6) e sexta-feira (7), ocorre a Cúpula dos Líderes, em Belém, no Pará, quando o presidente Lula irá receber chefes de governo e de Estado para a COP30.

Será, na prática, uma pré-abertura da conferência sobre mudanças climáticas, que terá início oficial no dia 10, na outra segunda.

O que Lula disser na cúpula de Belém dará o tom da COP30 - e o mundo olha com desconfiança, como de costume, para um país anfitrião de uma conferência sobre mudanças climáticas que adota ações contraditórias, como a recente liberação para exploração de petróleo na Margem Equatorial.

Luta terá reuniões bilaterais com os líderes, mas estará também de olho no cenário à Oeste. As ameaças de Donald Trump a Venezuela - e a iminência de um ataque ao país sul-americano, negado pelo presidente depois de dois jornais noticiarem a iminência da ação militar - pôs a diplomacia e as Forças Armadas brasileiras em alerta. Nos dias 9 e 10, será realizada em Santa Marta, na Colômbia, uma cúpula de chefes de Estado e governo da União Europeia (UE) e da Comunidade de estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac). Lula quer estar em Belém no dia 10, para a abertura oficial da COP, mas não descarta ir à Colômbia dada a emergência.

Em meio a tudo isso, a qualquer momento, negociadores brasileiros podem ser chamados a Washington para a continuidade do debate sobre as tarifas. O pelotão de frente brasileiro será composto pelo vice Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o chanceler Mauro Vieira.