Reino Unido recebe primeiro "Fóssil do Dia" da COP30 por travar avanços globais na transição justa

Hannah Mckay / Agência Lusa

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Depois de a Climate Action Network (CAN) entregar na terça-feira (11) o "Raio do Dia" ao G77+China, bloco que reúne 134 países em desenvolvimento e defende uma proposta de mecanismo global de transição justa, a entidade concedeu nesta quarta-feira (12) o primeiro "Fóssil do Dia" — premiação satírica destinada a países ou instituições que não colaboram com o desenvolvimento de ações climáticas.

O primeiro "Fóssil do Dia" foi para o Reino Unido. Segundo a CAN, o país bloqueou o avanço das discussões sobre o Programa de Trabalho de Transição Justa (JTWP, na sigla em inglês). Além disso, recusa-se a reconhecer a necessidade de um mecanismo global, argumentando que as estruturas existentes da UNFCCC são "suficientes" e ignorando os apelos dos países em desenvolvimento por apoio internacional coordenado.

“É necessária uma ironia peculiar para dizer a países em desenvolvimento que não 'precisam' de apoio durante uma sessão da COP sobre justiça e cooperação”, afirmou a CAN.

De acordo com a rede, que reúne mais de 1.900 organizações em 130 países, o governo britânico defendeu que o conceito de transição justa fosse tratado apenas como um tema doméstico, e não internacional. A CAN também ressaltou que, embora o Reino Unido tenha feito progressos internos, as nações ganham força ao aprender umas com as outras e colaborar.

Sobre o "Fóssil do Dia"

Embora não seja uma premiação oficial e não integre a programação da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a "homenagem" simbólica e irônica é realizada anualmente e concedida diariamente durante as conferências do clima a países ou organizações que tiveram, naquele dia, a pior atuação na defesa de pautas de ação climática. O nome "Fóssil" faz referência aos combustíveis fósseis, e a premiação existe desde 1999.