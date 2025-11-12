Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Contramão
Notícia

Reino Unido recebe primeiro "Fóssil do Dia" da COP30 por travar avanços globais na transição justa

Prêmio satírico é entregue a países ou instituições que não colaboram com o desenvolvimento de ações climáticas

Vitor Netto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS