Quem é Adolf Hitler, político que foi reeleito em pequeno distrito da Namíbia

Nas cédulas, o político utiliza apelas o sobrenome Uunona. Swapo Party of Namibia / Reprodução

Com um nome polêmico, um político de 59 anos conquistou mais uma reeleição como conselheiro regional no pequeno distrito de Ompundja, no norte da Namíbia. Trata-se de Adolf Hitler Uunona, conhecido internacionalmente por ter o mesmo nome do líder nazista.

Esta é a quinta vez que Uunona é reeleito para o cargo em Ompundja, na região norte do país, uma localidade com menos de cinco mil habitantes. Apesar do nome polêmico, ele é um dos políticos mais apoiados da região. Em 2020, por exemplo, ele foi eleito com 85% dos votos.

A coincidência de compartilhar o nome com o ditador nazista tem uma explicação histórica: a Namíbia foi colônia alemã entre 1884 e 1915, um período que deixou marcas culturais no país, como a prevalência de nomes alemães. Uunona afirma que seu pai “não fazia ideia da dimensão histórica do nome” ao batizá-lo.