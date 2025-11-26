Projeto na Espanha inspirado em iniciativa da enchente do RS vence prêmio internacional

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Um projeto espanhol de recuperação de escolas, inspirado em uma iniciativa da Junior Achievement do Rio Grande do Sul (JARS) durante a enchente de 2024 no Estado, venceu o JA Activator Award 2025, prêmio internacional da organização.
Intitulado “Liderança Comunitária”, o projeto foi adaptado pela Junior Achievement da Espanha a partir da metodologia criada pela instituição gaúcha e implementado em Valência para auxiliar na reconstrução de escolas após as cheias de 2024 na região.
A iniciativa teve como inspiração o projeto realizado no RS, no qual jovens de escolas afetadas pelas enchentes de 2024 contribuíram para a reconstrução das instituições aplicando metodologias da JA. O trabalho da JARS destacou-se por estimular o protagonismo juvenil e promover transformações reais nas comunidades.
Segundo a JA Worldwide, a iniciativa espanhola baseada no modelo gaúcho demonstrou “uma abordagem estruturada e estratégica para a adoção, colaboração e replicação de programas em escolas e regiões”.
Como reconhecimento pelo papel da JA Rs no compartilhamento da experiência, a diretora-executiva da JARS, Aline Néglia, foi convidada ao palco durante a cerimônia de premiação.