Projeto na Espanha inspirado em iniciativa da enchente do RS vence prêmio internacional

Um projeto espanhol de recuperação de escolas, inspirado em uma iniciativa da Junior Achievement do Rio Grande do Sul (JARS) durante a enchente de 2024 no Estado, venceu o JA Activator Award 2025, prêmio internacional da organização.

Intitulado “Liderança Comunitária”, o projeto foi adaptado pela Junior Achievement da Espanha a partir da metodologia criada pela instituição gaúcha e implementado em Valência para auxiliar na reconstrução de escolas após as cheias de 2024 na região.

iniciativa teve como inspiração o projeto realizado no RS, no qual jovens de escolas afetadas pelas enchentes de 2024 contribuíram para a reconstrução das instituiçõesA iniciativa teve como inspiração o projeto realizado no RS, no qual jovens de escolas afetadas pelas enchentes de 2024 contribuíram para a reconstrução das instituições aplicando metodologias da JA. O trabalho da JARS destacou-se por estimular o protagonismo juvenil e promover transformações reais nas comunidades.

Segundo a JA Worldwide, a iniciativa espanhola baseada no modelo gaúcho demonstrou “uma abordagem estruturada e estratégica para a adoção, colaboração e replicação de programas em escolas e regiões”.