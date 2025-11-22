Prisão de Jair Bolsonaro: triste país que precisa de mártires

Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. EVARISTO SA / AFP

Jair Bolsonaro começou, na prática, a cumprir a pena antes mesmo do período regimental. Não por falha da Justiça, mas pela ansiedade de sua família em lançar mão de todos os métodos protelatórios extrajudiciais para aliviar a barra do pai.

O ex-presidente não precisava estar em prisão domiciliar, mas Eduardo Bolsonaro, ao conspirar contra o país, nos Estados Unidos, com o objetivo único de salvar o pai, antecipou a decisão.

Agora, Flávio, ao convocar uma vigília na frente da casa da família, a horas da prisão propriamente dita - porque os prazos regimentais estavam a expirar -, acelerou o pedido da Polícia Federal para prisão preventiva. Se Bolsonaro iria fugir, refugiando-se na embaixada dos Estados Unidos, está no campo das hipóteses. Na vida real - e o Judiciário deve restringir-se só, e somente só, aos fatos - houve tentativa de violação da tornozeleira eletrônica.

O fato é que Bolsonaro está preso - antes mesmo do cumprimento da pena.

Neste domingo (23), terminaria o prazo de cinco dias após a publicação do acórdão para a apresentação dos últimos recursos pelas defesas. Com os recursos rejeitados, a prisão poderia ser executada.

Na sexta-feira (21), a defesa pediu a concessão de prisão domiciliar humanitária, argumentando que o ex-presidente tem “doenças permanentes que demandam acompanhamento médico intenso”.

Tudo dentro da normalidade democrática. Haveria risco à ordem pública, caso houvesse um mutirão de pessoas em frente a sua residência na hora do cumprimento da ordem. Sim.

Havia risco às pessoas e aos agentes da PF que fossem executar a ordem? Sim.

Havia risco de fuga, sim. No meio da multidão, um carro saindo em direção à embaixada americana, não é improvável.

Mas fiquemos restritos aos fatos. Houve violação da tornozeleira eletrônica.

Em sua prisão haveria choro, ranger de dentes, por parte de seus apoiadores? Sim. Como houve em São Bernardo do Campo, em 7 de abril de 2018.

Lula entregou-se à Justiça - e acabou tendo seus processos encerrados por falta de provas ou por parcialidade do juiz Sergio Moro.

No caso de Bolsonaro também está tudo dentro dos conformes, da democracia. Seguirá podendo recorrer, no Brasil da impunidade, sempre há frestas.