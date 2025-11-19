Principais cientistas climáticos do mundo criticam rascunho da COP30: "proteger as pessoas e a vida ou a indústria de combustíveis fósseis"

Evento segue até sexta-feira (21) em Belém (PA). Divulgação / COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um grupo com alguns dos principais cientistas climáticos do mundo lançou, nesta quarta-feira (19), um documento criticando, de forma enfática, a primeira versão do rascunho das negociações que define o que seria o "mapa do caminho" na COP30. Na carta, os pesquisadores chamaram as propostas apresentadas, até o momento, de "provocação".

Os pesquisadores, entre eles três brasileiros, afirmaram que a sociedade está, no momento, em uma "encruzilhada planetária" e que a COP30 precisa escolher "proteger as pessoas e a vida ou a indústria de combustíveis fósseis".

"Na forma como se apresentam, ambas as propostas para os planos de ação para eliminar os combustíveis fósseis e para acabar com o desmatamento são uma provocação. Os delegados parecem não entender o que é um plano de ação. Um plano de ação não é um workshop ou uma reunião ministerial. Um plano de ação é um plano de trabalho real que precisa nos mostrar o caminho de onde estamos para onde precisamos estar, e como chegar lá", escreveram no documento.

Os signatários afirmaram que é necessário estar o mais próximo possível de zero emissões absolutas de combustíveis fósseis até 2040, o mais tardar até 2045:

"Isso significa, globalmente, nenhum novo investimento em combustíveis fósseis, a remoção de todos os subsídios aos combustíveis fósseis e um plano global sobre como introduzir fontes de energia renováveis e de baixo carbono de forma justa e eliminar rapidamente os combustíveis fósseis".

Os cientistas afirmaram que a principal causa das mudanças climáticas é a queima de combustíveis fósseis e que sem a eliminação deles, as florestas podem não ter a capacidade de sobreviver e prosperar.

Os signatários também enfatizam a necessidade do financiamento climático dos países ricos para os países em desenvolvimento é imperativo.

Leia Mais Por que há um clima de pessimismo pesando sobre a COP30 a dois dias do final do evento