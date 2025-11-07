Primeiras mulheres a integrar o Batalhão de Choque da Brigada Militar serão homenageadas na Câmara de Porto Alegre

Grupo ingressou em 1995 na unidade de elite. Viviane Merkel Soriano / Arquivo Pessoal

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

As primeiras mulheres a integrarem o Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar do Rio Grande do Sul serão homenageadas em sessão plenária da Câmara Municipal de Porto Alegre na próxima segunda-feira (10). A cerimônia celebrará a trajetória de um grupo de nove policiais que, em 1995, ingressaram na unidade de elite.

A homenagem foi proposta pelo vereador Moisés Barboza (PSDB), que destacou o pioneirismo dessas profissionais em uma unidade de operações especiais.

A Brigada Militar tem em sua história grandes figuras femininas — desde as que atuaram nas guerras histórias do estado até Olmira Leal de Oliveira, a “Cabo Toco”, patrona das policiais femininas. As homenageadas são as pioneiras Santa da Silva Garcia, Viviane Merkel Soriano, Rosane Salete Campioni, Adriana D’Ávila Dalvit, Gelciara Soares Ribeiro, Adriana Karine Carneiro, Claudia Pagini Fonseca, Rita da Silva Rosa e Simone de Oliveira Severo.