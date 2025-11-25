Prefeitura de Porto Alegre retoma obra de escola paralisada há 13 anos

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Smed), assinou nesta terça-feira (25) a ordem de serviço para retomar as obras da EMEI Moradas da Hípica, no bairro Hípica, que estavam paralisadas havia 13 anos.
A unidade terá capacidade para atender 224 crianças em dois turnos ou 112 em período integral. O investimento total será de R$ 6.299.766,32, sendo mais de 80% com recursos próprios da prefeitura e o restante, proveniente do Fundo Nacional de Educação.
Esta é a primeira de sete escolas com obras interrompidas há mais de uma década que serão retomadas até o final de 2026. A previsão para conclusão da obra da Moradas da Hípica é de 12 meses. A próxima unidade a ser beneficiada será a EMEI Raul Cauduro, com o início das obras previsto para o final de 2025.
Outras cinco escolas terão as obras reiniciadas ao longo de 2026:
- EMEI Colinas da Baltazar (Parque Santa Fé)
- EMEI Jardim Leopoldina II (Jardil Leopoldina)
- EMEI Clara Nunes (entre Restinga e Lageado)
- EMEI Jardim Urubatã (Aberta dos Morros)
- EMEI Loteamento Ana Paula (Restinga)
De acordo com a Smed, a retomada foi possível após a repactuação dos contratos com o governo federal. As escolas integravam o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) e estavam abandonadas há uma década, devido à falta de repasses de verbas federais ou a problemas com as construtoras contratadas.