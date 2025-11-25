Prefeitura de Porto Alegre retoma obra de escola paralisada há 13 anos

Escola fica no bairro Hípica, zona sul de Porto Alegre. Cesar Lopes / PMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Smed), assinou nesta terça-feira (25) a ordem de serviço para retomar as obras da EMEI Moradas da Hípica, no bairro Hípica, que estavam paralisadas havia 13 anos.

A unidade terá capacidade para atender 224 crianças em dois turnos ou 112 em período integral. O investimento total será de R$ 6.299.766,32, sendo mais de 80% com recursos próprios da prefeitura e o restante, proveniente do Fundo Nacional de Educação.

Esta é a primeira de sete escolas com obras interrompidas há mais de uma década que serão retomadas até o final de 2026. A previsão para conclusão da obra da Moradas da Hípica é de 12 meses. A próxima unidade a ser beneficiada será a EMEI Raul Cauduro, com o início das obras previsto para o final de 2025.

Outras cinco escolas terão as obras reiniciadas ao longo de 2026:

EMEI Colinas da Baltazar (Parque Santa Fé)

EMEI Jardim Leopoldina II (Jardil Leopoldina)

EMEI Clara Nunes (entre Restinga e Lageado)

EMEI Jardim Urubatã (Aberta dos Morros)

EMEI Loteamento Ana Paula (Restinga)