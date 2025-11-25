Preços de hospedagem em Belém despencam mais de 80% após COP30

Antes mesmo de a COP30 terminar, os preços de hospedagem em Belém já tinham caído.
Na sexta-feira (20), uma pesquisa rápida feita pela coluna no aplicativo Booking sobre o valor da diária em um hotel simples, próximo ao Parque da Cidade, estava R$ 1.319. No mesmo hotel, seis meses atrás, a diária custava R$ 7 mil. A redução foi de 81,2%.
O apartamento em que estamos hospedados, contratado por aplicativo de locação há seis meses, saiu por R$ 2.485 a diária. Nesta segunda-feira (24), ela baixou para R$ 277. A queda foi de 88,8%.
Ou seja, o valor de uma diária antiga equivaleria hoje a nove diárias no mesmo apartamento pelo preço atual.