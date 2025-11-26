Por que os julgamentos das perdas de patentes de Bolsonaro e de outros militares condenados devem ficar para o próximo ano

Ex-presidente Jair Bolsonaro é capitão reformado do Exército. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Os julgamentos sobre as perdas de patentes dos militares condenados na terça-feira (25) devem ocorrer apenas em 2026. A informação é do Superior Tribunal Militar (STM), órgão responsável pelos casos, que afirma que os processos ocorrerão "muito provavelmente" no próximo ano, devido ao recesso do Judiciário, que começa em 19 de dezembro.

O rito não é simples: o processo que pode resultar na perda de patente é chamado de Representação por Indignidade ou Incompatibilidade para o Oficialato, e a competência para o julgamento é exclusiva da Justiça Militar. No entanto, para que esse trâmite seja iniciado, é necessária uma representação do Ministério Público Militar (MPM).

Em trecho de nota divulgada também nesta terça-feira pelo STM, consta: "Desta forma, o oficial condenado poderá ser submetido a esse procedimento no STM, desde que haja representação do MPM. Cabe à Corte Militar decidir apenas sobre a idoneidade e dignidade do oficial, sem reavaliar o mérito da condenação já proferida, o que pode resultar na perda do posto e da patente de oficiais militares, da ativa ou não."

Entre os militares que serão julgados, de acordo com determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército; Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, generais; e Almir Garnier, almirante da reserva.

O processo

O STM é composto por 15 ministros — sendo dez militares (quatro do Exército, três da Marinha e três da Aeronáutica) e cinco civis —, que decidirão em plenário sobre a manutenção ou perda do oficialato. Desses, 14 votam; a presidente, Maria Elizabeth Rocha, vota apenas em caso de empate.

Vale ressaltar que cada condenado será julgado em ação separada, com relatores diferentes, ou seja, não se trata de um ato conjunto. O STM ainda ressalta que não é possível estabelecer um prazo específico para o julgamento.

"Trata-se de medida de relevância para a carreira militar, destinada a proteger a honra, a disciplina e a hierarquia das Forças Armadas, assegurando, em equilíbrio, a dignidade da farda e os direitos fundamentais dos militares.", diz um trecho da nota.