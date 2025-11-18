Por que Greta Thunberg não veio à COP30

Há alguns dias circula nas redes sociais que a ativista ambiental Greta Thunberg estaria em Belém para a COP30. Não é verdade.
A notícia foi desmentida pela organização Fridays for Future, que, inclusive, pediu ajuda da imprensa para combater a fake news.
A verdade é que Greta se tornou crítica das COPs. Na edição de Glasgow (COP26), ela passou a afirmar que as conferências da ONU sobre Mudanças Climáticas se tornaram "festival de greenwashing do Norte Global" (que vende uma imagem verde que não corresponde às suas práticas reais).
Ela também tem dito que os eventos têm poucos compromissos concretos - e que, pior, não se efetivam.
Ela considerou o documento de Dubai (COP28) “uma facada nas costas para os mais vulneráveis”. Sobre a realização da COP29 em Baku fez referências ao regime autoritário do que chamou de "petroestado".